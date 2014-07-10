Матч Нидерланды - Аргентина собрал около 14,2 млн сообщений в Twitter

ЧМ-2014 по футболу. Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины собрал около 14,2 миллиона сообщений в Twitter.

В ночь с 9 на 10 июля в Сан-Паулу аргентинцы обыграли голландцев в серии пенальти со счетом 4:2, проведя основное и дополнительное время без забитых голов.

11-метровые удары больше всего и комментировались в сети Twitter

Больше всего упоминаний - более 446 тысяч - собрал победный удар Макси Родригеса. Вторым - более 249 тысяч - стал гол Эсекьеля Гарая.

Третьим - более 239 тысяч - сэйв вратаря Серхио Ромеро после удара Уэсли Снейдера.

Наиболее упоминаемыми игроками в составе победителей стали Ромеро, отразивший два 11-метровых в серии и признанный лучшим игроком матча, Макси Родригес и нападающий Лионель Месси.

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У сборной Нидерландов тройку составили хавбек Арьен Роббен, защитник Рон Влаар, не реализовавший пенальти, и голкипер Яспер Силлессен.

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Сборная Аргентины 13 июля в финале на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро встретится с командой Германии.

Аргентина - Германия. Финал. 13 июля, 22.00

Голландцы 12 июля на полях Бразилиа сыграют с бразильцами в матче за третье место.

Голландия - Бразилия. Матч за 3-е место. 12 июля, 23.00

Чемпионат мира-2014 в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля 2014 года.

По количеству городов-миллионеров Бразилия официально на 3 месте в мире после Китая и Индии. Кофе, карнавалы в Рио. Еще одна визитная карточка Рио-де-Жанейро – один из самых длинных в мире мостов. Длина его 14 километров. Еще больше фактов о Бразилии вы узнаете из программы «Картина мира». Смотрите видео!

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