Аргентина вышла в финал ЧМ-2014, обыграв Нидерланды в серии пенальти – 0:0 (4:2). Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Аргентина-Нидерланды» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
Ну что, вы уже отошли от шока, вызванного результатом вчерашнего полуфинала? Тогда добро пожаловать на сегодняшний!
Аргентина и Голландия спустя 90 (или 120) минут решат, кому из них бороться с немецкой машиной в финале.
...а кому попадать под горячую руку обозлённых бразильцев в матче за 3-е место.
Состав сборной Голландии: Силлессен-Инди-Флаар-де Фрей-Блинд-де Йонг-Вайналдум-Кёйт-Снайдер-Роббен-ван Перси.
Состав сборной Аргентины: Ромеро-Сабалета-Демикелис-Гарай-Рохо-Билья-Маскерано-Перес-Игуаин-Лавесси-Месси.
Матч стартовал!
Игра проходит в Сан-Паулу, арбитр - Джунет Чакыр из Турции.
Аргентинцы больше времени владеют мячом, но к штрафной соперников так ни разу пока и не подобрались.
Пока весьма надёжны в обороне и «альбиселесте», и «оранье». Моментов нет, но попытки их создать то и дело проскальзывают.
Снайдер наносит дебютный удар в матче спустя более чем 10 минут после стартового свистка. Мяч прошёл мимо аргентинской рамки.
Право на очень опасный штрафной за снос Переса получили аргентинцы! Это точка Месси!
Плотный выстрел вышел у Лео! Прошил он голландскую стенку, но Силлессен намертво фиксирует мяч.
Южноамериканцы отодвинули игру к воротам «оранжевых», следствием чего стали уже два угловых.
Да, давненько что-то голландцы не атаковали. Думают пока лишь об обороне собственных ворот.
Хотя Аргентина тоже не сказать чтобы блещет в своих попытках распечатать Силлессена. Пока всё ограничивается полумоментами.
Маскерано и Вайналдум столкнулись головами. Над аргентинцем колдуют врачи.
Вид у Маскерано слегка ошарашенный после этого столкновения. И всё же он остаётся в игре.
Аргентинцы взяли паузу и отдали инициативу «оранжевым». Те пытаются что-то придумать у ворот соперников, но тоже безуспешно.
Если во вчерашнем матче у нас был фестиваль атаки (преимущественно немецкой), то сегодня мастер-класс демонстрируют защитники.
Игра идёт вообще без моментов. Но зато интриги и напряжения хоть отбавляй.
Мартинс-Инди предупреждён за неджентльменские действия в отношении Месси.
Первый тайм завершён! Любителям интриги вчера в это время можно было уже идти спать. Сегодня же всё в игре ещё впереди!
Европейцы готовят замену. Янмаат заменит Мартинса Инди во второй половине игры.
Продолжаем созерцать упорную баталию Южной Америки с Европой!
Гарай потерял бутсу, и прямо в этот момент к нему прилетел мяч. Эзекиль не растерялся и грамотно его выбил подальше.
Демикелис получает горчичник за фол на Роббене. Голландцы готовятся исполнить опасный стандарт!
Впрочем, на деле не таким уж и опасным он оказался. Снайдер пробил гораздо выше перекладины.
Месси партнёры выводили один на один с вратарём пасом из глубины, но Силлессен выбежал за пределы штрафной и помешал Лео.
Второй тайм тоже пока откровенно не впечатляет. Очень много единоборств, но мы-то не ради них футбол смотрим.
Йорди Класи меняет Найджела де Йонга.
Снова бригада докторов на газоне. На этот раз Билья пострадал.
Уныние и серость - вот что господствует на поле стадиона в Сан-Паулу во втором тайме.
Видимо, футбольный бог решил как-то уравновесить наши эмоции после вчерашней феерии в Белу-Оризонти.
Поле, кстати, поливает нехилый дождец. Может, командам стоило прибегнуть хотя бы к тактике дальних ударов?
Скользский мяч, как известно, гораздо более непредсказуем для вратаря, чем сухой.
Двойная замена у «альбиселесте». Паласио меняет Энцо Переса, а Серхио Агуэро – Игуаина.
Оба форварды по амплуа. Может их свежесть придаст веселья и азарта этому унылому зрелищу?
Ну вот Паласио проверил Силлессена дальним выстрелом. На безрыбье и рак – рыба.
Похоже, овертайм неотвратим. Может хоть он нас повеселит? Если не он, то кто?
Роббен!!! Ворвался в штрафную после шикарного паса из глубины, но Маскерано лёг под удар и помешал Арьену!
Проснулись-таки оранжевые под конец! Видимо, не хотят проводить дополнительные полчаса под дождём.
...но придётся. Джунет Чакыр даёт свисток! Экстра-тайм нас с вами ожидает.
Отсчёт дополнительного времени пошёл!
Хунтелаар, принесший Голландии победу над Мексикой в 1/8, меняет Робина ван Перси!
Форвард МЮ так себя ничем сегодня и не проявил.
Роббен бьёт издали - мяч попадает точнёхонько в перчатки Ромеро.
Вместо уставшего Лавесси на поле появился свежий Макси Родригес.
Хунтелаар фолит на Маскерано, за что удостоен жёлтой карточки. Что ж этот Маскерано голландцам сегодня покоя не даёт.
Окончен первый экстра-тайм. Что-то подсказывает, что второй не будет от него сильно отличаться.
Силлессен мастерски накрутил Серхио Агуэро в своей штрафной. Хороший троллинг получился.
Сабалете досталось, губу разбили, судя по всему. Врачи остановили кровотечение.
Ух ты, какой момент был у южноамериканцев! Паласио головой замыкал чёткий пас партнёра, но Силлессен успел среагировать.
И тут ещё шанс для Аргентины! Месси, прорвавшись по правому флангу, выдал отличный пас на Родригеса. Но тот плохо пробил.
Весело и быстро заиграли команды в последние минуты овертайма. Где ж вы были всю игру до этого, родные?
Всё! Серия пенальти нас ждёт. Уже четвёртая на этом мундиале.
И вторая с участием голландцев.
Флаар будет бить первым.
Ромеро отражает его удар!!
Флаар, правда, бесхитростно пробил. Прямо по центру.
Месси бьёт у Аргентины.
Лео точен! Иначе и быть не могло.
Роббен бьёт вторым у Голландии! и уверенно реализует свой удар.
Гарай у мяча.
Забил Гарай! Очень мощный выстрел у него получился! Счёт в серии 1:2.
Снайдер бил следующим! Ромеро вытащил его удар!!!
Серхио Агуэро готовится пробить.
Точно в нижний угол! Силлессен угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.
Дирк Кюйт реализует свой удар! 2:3.
ВСЁ!!! МАКСИ РОДРИГЕС ЗАБИВАЕТ РЕШАЮЩИЙ ПЕНАЛЬТИ!! 4:2 - ПОБЕДА АЛЬБИСЕЛЕСТЕ В СЕРИИ ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫХ!
Итак, нас ждёт великий финал Германия - Аргентина! Обе команды не побеждали в Кубке мира больше 20 лет!
А за бронзовые медали поспорят Голландия и Бразилия. Тоже неплохой матч обещает быть!