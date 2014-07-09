Аргентина вышла в финал ЧМ-2014, обыграв Нидерланды в серии пенальти – 0:0 (4:2). Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Аргентина-Нидерланды» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Ну что, вы уже отошли от шока, вызванного результатом вчерашнего полуфинала? Тогда добро пожаловать на сегодняшний!

Аргентина и Голландия спустя 90 (или 120) минут решат, кому из них бороться с немецкой машиной в финале.

...а кому попадать под горячую руку обозлённых бразильцев в матче за 3-е место.

Состав сборной Голландии: Силлессен-Инди-Флаар-де Фрей-Блинд-де Йонг-Вайналдум-Кёйт-Снайдер-Роббен-ван Перси.

Состав сборной Аргентины: Ромеро-Сабалета-Демикелис-Гарай-Рохо-Билья-Маскерано-Перес-Игуаин-Лавесси-Месси.

Матч стартовал!

Игра проходит в Сан-Паулу, арбитр - Джунет Чакыр из Турции.

Аргентинцы больше времени владеют мячом, но к штрафной соперников так ни разу пока и не подобрались.

Пока весьма надёжны в обороне и «альбиселесте», и «оранье». Моментов нет, но попытки их создать то и дело проскальзывают.

Снайдер наносит дебютный удар в матче спустя более чем 10 минут после стартового свистка. Мяч прошёл мимо аргентинской рамки.

Право на очень опасный штрафной за снос Переса получили аргентинцы! Это точка Месси!

Плотный выстрел вышел у Лео! Прошил он голландскую стенку, но Силлессен намертво фиксирует мяч.

Южноамериканцы отодвинули игру к воротам «оранжевых», следствием чего стали уже два угловых.

Да, давненько что-то голландцы не атаковали. Думают пока лишь об обороне собственных ворот.

Хотя Аргентина тоже не сказать чтобы блещет в своих попытках распечатать Силлессена. Пока всё ограничивается полумоментами.

Маскерано и Вайналдум столкнулись головами. Над аргентинцем колдуют врачи.

Вид у Маскерано слегка ошарашенный после этого столкновения. И всё же он остаётся в игре.

Аргентинцы взяли паузу и отдали инициативу «оранжевым». Те пытаются что-то придумать у ворот соперников, но тоже безуспешно.

Если во вчерашнем матче у нас был фестиваль атаки (преимущественно немецкой), то сегодня мастер-класс демонстрируют защитники.

Игра идёт вообще без моментов. Но зато интриги и напряжения хоть отбавляй.

Мартинс-Инди предупреждён за неджентльменские действия в отношении Месси.

Первый тайм завершён! Любителям интриги вчера в это время можно было уже идти спать. Сегодня же всё в игре ещё впереди!

Европейцы готовят замену. Янмаат заменит Мартинса Инди во второй половине игры.

Продолжаем созерцать упорную баталию Южной Америки с Европой!

Гарай потерял бутсу, и прямо в этот момент к нему прилетел мяч. Эзекиль не растерялся и грамотно его выбил подальше.

Демикелис получает горчичник за фол на Роббене. Голландцы готовятся исполнить опасный стандарт!

Впрочем, на деле не таким уж и опасным он оказался. Снайдер пробил гораздо выше перекладины.

Месси партнёры выводили один на один с вратарём пасом из глубины, но Силлессен выбежал за пределы штрафной и помешал Лео.

Второй тайм тоже пока откровенно не впечатляет. Очень много единоборств, но мы-то не ради них футбол смотрим.

Йорди Класи меняет Найджела де Йонга.

Снова бригада докторов на газоне. На этот раз Билья пострадал.

Уныние и серость - вот что господствует на поле стадиона в Сан-Паулу во втором тайме.

Видимо, футбольный бог решил как-то уравновесить наши эмоции после вчерашней феерии в Белу-Оризонти.

Поле, кстати, поливает нехилый дождец. Может, командам стоило прибегнуть хотя бы к тактике дальних ударов?

Скользский мяч, как известно, гораздо более непредсказуем для вратаря, чем сухой.

Двойная замена у «альбиселесте». Паласио меняет Энцо Переса, а Серхио Агуэро – Игуаина.

Оба форварды по амплуа. Может их свежесть придаст веселья и азарта этому унылому зрелищу?

Ну вот Паласио проверил Силлессена дальним выстрелом. На безрыбье и рак – рыба.

Похоже, овертайм неотвратим. Может хоть он нас повеселит? Если не он, то кто?

Роббен!!! Ворвался в штрафную после шикарного паса из глубины, но Маскерано лёг под удар и помешал Арьену!

Проснулись-таки оранжевые под конец! Видимо, не хотят проводить дополнительные полчаса под дождём.

...но придётся. Джунет Чакыр даёт свисток! Экстра-тайм нас с вами ожидает.

Отсчёт дополнительного времени пошёл!

Хунтелаар, принесший Голландии победу над Мексикой в 1/8, меняет Робина ван Перси!

Форвард МЮ так себя ничем сегодня и не проявил.

Роббен бьёт издали - мяч попадает точнёхонько в перчатки Ромеро.

Вместо уставшего Лавесси на поле появился свежий Макси Родригес.

Хунтелаар фолит на Маскерано, за что удостоен жёлтой карточки. Что ж этот Маскерано голландцам сегодня покоя не даёт.

Окончен первый экстра-тайм. Что-то подсказывает, что второй не будет от него сильно отличаться.

Силлессен мастерски накрутил Серхио Агуэро в своей штрафной. Хороший троллинг получился.

Сабалете досталось, губу разбили, судя по всему. Врачи остановили кровотечение.

Ух ты, какой момент был у южноамериканцев! Паласио головой замыкал чёткий пас партнёра, но Силлессен успел среагировать.

И тут ещё шанс для Аргентины! Месси, прорвавшись по правому флангу, выдал отличный пас на Родригеса. Но тот плохо пробил.

Весело и быстро заиграли команды в последние минуты овертайма. Где ж вы были всю игру до этого, родные?

Всё! Серия пенальти нас ждёт. Уже четвёртая на этом мундиале.

И вторая с участием голландцев.

Флаар будет бить первым.

Ромеро отражает его удар!!

Флаар, правда, бесхитростно пробил. Прямо по центру.

Месси бьёт у Аргентины.

Лео точен! Иначе и быть не могло.

Роббен бьёт вторым у Голландии! и уверенно реализует свой удар.

Гарай у мяча.

Забил Гарай! Очень мощный выстрел у него получился! Счёт в серии 1:2.

Снайдер бил следующим! Ромеро вытащил его удар!!!

Серхио Агуэро готовится пробить.

Точно в нижний угол! Силлессен угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Дирк Кюйт реализует свой удар! 2:3.

ВСЁ!!! МАКСИ РОДРИГЕС ЗАБИВАЕТ РЕШАЮЩИЙ ПЕНАЛЬТИ!! 4:2 - ПОБЕДА АЛЬБИСЕЛЕСТЕ В СЕРИИ ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫХ!

Итак, нас ждёт великий финал Германия - Аргентина! Обе команды не побеждали в Кубке мира больше 20 лет!

А за бронзовые медали поспорят Голландия и Бразилия. Тоже неплохой матч обещает быть!