Новости Беларуси. Беларусь готова поставлять калийные удобрения в Бразилию. О развитии политических контактов, межпарламентского и экономического сотрудничества, а также гуманитарно-культурного обмена накануне шла речь в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти вопросы обсудили вице-спикер нижней палаты Валерий Мицкевич и секретарь по международным отношениям Партии трудящихся Бразилии Роменио Перейра. Одним из наиболее перспективных может стать проект по созданию совместного машиностроительного кластера для выпуска электротранспорта, беспилотников и самосвалов. Стороны намерены совершенствовать логистику и поддерживать друг друга на международной арене.

Роменио Перейра, секретарь по международным отношениям Партии трудящихся Бразилии:

Мы должны стремиться развивать наше сотрудничество. С поддержки Бразилии и еще четырех стран, которые являются членами БРИКС, были приняты еще шесть государств. Я знаю, что есть еще десятки других стран, которые бы хотели вступить в БРИКС. Было очень естественно, чтобы в ближайшем будущем видеть Беларусь членом БРИКС. Это будет одной из важнейших направлений в мире.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Бразилии более 30 лет. Страна в десятке наших торговых партнеров. В Бразилии особенно заинтересованы в поставках белорусского пищепрома, чтобы необходимые продукты стали доступны для всех слоев ее населения.