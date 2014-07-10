Футбольный фристайл: Sole juggle (сол джагл) от Кирилла Былинского

Футбольный фристайл - это выполнение различных трюков с мячом. Он подойдет активным людям, которые хотят хорошо выглядеть, привыкли преодолевать трудности и готовы тратить минимум час своего времени в день. А также тем, кто просто хочет выделиться и научиться чему-то новому и интересному.

В этом видеоуроке Чемпион Беларуси по футбольному фристайлу Кирилл Былинский расскажет о трюках, которые необходимо выполнять сидя или лежа (Sitting).

Sole juggle (сол джагл) - категория трюков, основой которых является балансирование и перебирание мяча подошвами ног.

Пробуйте, и у вас обязательно всё получится! Живём футболом!