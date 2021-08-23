Какие рекорды ставили белорусы на Паралимпиадах? Обзор всех Игр

Новости Беларуси. 24 августа в Токио будет зажжен паралимпийский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все белорусские участники главного старта четырехлетия уже находятся в Японии. Нынешняя Паралимпиада станет уже 16-й по счету. Артем Шукалович окунулся в историю и обновил в памяти результаты выступлений нашей сборной.

Существование Паралимпийских игр неразрывно связано с именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана. Именно он в 1948 году решил доказать всему миру, что спорт доступен и людям с ограниченными возможностями. Соревнования, организованные Гуттманом, проходили в Лондоне в тот же год, что и Олимпийские игры. Тогда участие в турнире приняли 16 военнослужащих, получивших во время войны травмы позвоночника. У Гуттмана была мечта – он хотел создать полноценную Олимпиаду для спортсменов с особенностями. И его мечта сбылась. Первой официальной Паралимпиадой принято считать римские игры в 1960 году. Участие в ней приняли 400 спортсменов из 23 стран. С тех пор началось стремительное развитие мирового паралимпийского движения. Для белорусского спорта знаковыми стали летние Игры 1992 года в Барселоне. Тогда наши спортсмены вошли в состав объединенной команды стран бывшего Советского Союза.

Как самостоятельная дружина сборная Беларуси дебютировала на 10-х Паралимпийских играх в 1996-м в Атланте. Нашим атлетам тогда удалось завоевать 13 медалей, три из которых золотые. 11-я Паралимпиада, проходившая в Сиднее, ознаменовала себя 23 наградами. Наши атлеты завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей, установив при этом четыре мировых рекорда. Особенно отличился пловец Роман Макаров. На его счету золото и два серебра. Самой успешной (надеемся, пока) для Беларуси была Паралимпиада 2004-го, проходившая в Греции. Земляки 28 раз поднимались на пьедестал. Уже упомянутый Роман Макаров показал невероятный результат и на том старте, став трехкратным чемпионом Игр и завоевав три вторых и два третьих места в плавании.

На Играх 2008 года в Пекине наша сборная выступила скромнее, удостоившись 13 призовых мест. Этот результат позволил белорусским атлетам занять 21-е место в медальном зачете. 14-я Паралимпиада принесла 10 медалей и открыла новое имя в истории белорусского спорта. Пловец Игорь Бокий пять раз финишировал первым и один раз – вторым, установив при этом три мировых рекорда. Спустя четыре года Бокий продолжил фейерить на дорожках. В его активе шесть золотых наград и одна бронзовая. Таким образом, уроженец Бобруйска стал 11-кратным чемпионом Паралимпийских игр. Всего же было добыто 10 пьедесталов. Беларусь как самостоятельная команда приняла участие в шести летних Паралимпиадах, завоевав на них в общей сумме 98 наград.