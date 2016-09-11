Андрей Фомочкин: Первое поздравление, которое я получил, было от этнического немца, который написал «Спасибо за российский флаг»

Новости Беларуси. В конце недели в на родину вернулся представитель белорусской делегации на Паралимпиаде Андрей Фомочкин.

Международный паралимпийский комитет аннулировал его аккредитацию.

Напоминаем: на открытии игр в Рио в знак солидарности с российскими атлетами, лишёнными права участия в стартах четырёхлетия, он нёс флаг России. Этот поступок получил широкий общественный резонанс. За эти дни в адрес наших паралимпийцев прозвучало немало слов благодарности и поддержки.

Однако нашлись и те, кто попытался спекулировать на этом. Известное издание «The Guardian» разместило интервью шефа белорусской миссии на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Николая Шудейко, где он якобы осудил действия сотрудника Минспорта Андрея Фомочкина.

Позже Николай Шудейко опроверг эту информацию, заявив, что интервью «The Guardian» – провокация.

Нюансы непростой истории рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Его встречали у центрального входа в VIP-зал, а он вошёл через запасные двери.

Скромный и ответственный, Андрей Фомочкин привык себя показывать только на спортивной арене. А вот на международной он сделал то, чего хотела вся дружная интернациональная семья паралимпийцев (подробности здесь).

Андрей Фомочкин, начальник отдела зимних видов спорта Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Герой – Егоров и Кантария, которые водрузили флаг над Рейхстагом. А я выразил общее решение паралимпийской всей семьи, которое искренне поддержали все. Понимаете, есть политические мотивации, которые не позволяют кому-то выражать это искренне. Выражать общественно это, воочию. Первое поздравление, которое я получил на телефон свой, было от этнического немца, который написал «Спасибо за российский флаг».

Автограф-сессии и поздравления. Но первому на родной земле руку Андрею Фомочкину пожал наш корреспондент.

Впрочем, судя по народным отзывам и реакции на самом официальном уровне, сделать это хочет вся Россия.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Мы гордимся, что такие люди есть. Именно люди, которые стоят вне политики. Мы считаем, что этот шаг стоит над политикой. Это человеческий шаг, человеческий поступок. Настолько важный сегодня для наших паралимпийцев и для всех нас.

Такой личный посыл к функционерам международного олимпийского движения стал персонифицированным отражением всей государственной политики Беларуси. Об этом 11 сентября журналистам лично рассказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это наша позиция, государственная позиция. В том числе и президента Беларуси. Нельзя обижать этих людей, эти люди и так обижены. Потому что они видят наши возможности, и, может быть, не совсем могут так как мы жить. Но, используя другие компенсаторные природные способности и возможности, они превзошли нас.

Ну если мы уже в мире приняли решение позволить таким людям соревноваться, заниматься спортом (а это значит – преодолевать себя, найти интерес в этой жизни). Зачем же мы их гнобим?

Пусть такая позиция государства и нашего Президента не всегда выгодна для политических игр на мировой спортивной арене, но в партер нас поставить не выйдет. Тем более у небольшой Беларуси огромный спортивный потенциал. Мы даже не стали подсчитывать медали Паралимпиады. И суеверие здесь не причём.

Ведь пока идёт эфир – копилка сборной может потяжелеть от наград.

Игорь Молчанов, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Наша малочисленная делегация сделает всё возможное, чтобы Республика Беларусь везде и всюду гремела не только той реакцией, которая прошла в поддержку наших соседей-паралимпийцев. А спортивными результатами в том числе.

Андрей Фомочкин сделал полтысячи шагов и вошёл в историю международного олимпийского движения. На стадионе «Маракана» в Рио наш соотечественник не дал растоптать принцип аполитичности спорта.

Андрей Фомочкин:

Целью и задачей было донести свою солидарность до всемирной общественности, до всего мира. Хотя и говорят международные корреспонденты, что мы омрачили тем самым такую шикарную процессию. Как раз мы внесли изюминку, я думаю.

Всю российскую сборную отстранили из-за выводов одного эксперта Макларена.

Им было сказано, но не доказано, что в России процветает государственная программа допинга. ВАДА – по надеждам российских паралимпийцев – нанесло нокаут.

Удар за своих коллег решили держать белорусские спортсмены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там же все демократы сидели в Рио. Почему у наших инвалидов отобрали два флага российских ещё на выходе на стадион. Инвалидов скрутили, флаги забрали.

Хорошо, что мужики предусмотрели под тельняшкой запасной российский флаг.

Если мы обвиняем какую-то страну, прежде всего нашу, Россию, это же наши братья, это тоже нюанс важный, так положите на стол факты конкретные. Зачем же вы всех скопом взяли и смели. Виноват? Пусть отвечает. И, кстати, это ведь практика и закон для Паралимпийского и других комитетов. Взяли эти пробирки, у кого-то там уборщица шла, хвостом махнула, смахнула, разбились пробирки – всё, не с чего спросить. Недавно в СМИ в США писали.

У россиян, у белорусов не смахнула уборщица пробирки, проверили, прослезились. А как перепроверить истину? Как? А никак. Вот мы там решили и будьте здоровы.

Эта миссия для белорусов оказалась выполнима: мир всё-таки увидел российский флаг на открытии Олимпиады, верность белорусов дружбе с россиянами и нашу приверженность принципам чистоты в спорте. Хотя Фомочкина, как гостя Олимпиады, вообще на парад наций пустили вопреки принятым правилам.

Мужской поступок белорусов обескуражил организаторов и восхитил население шестой части суши.

Александр Тихонов, биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион:

Этот поступок. Этот белорус показал всему миру, что есть спорт, который желательно оставить мне политики.

В адрес Александра Лукашенко – слова признательности от официальных лиц и неожиданные предложения от медийных особ.

Продюсер Максим Фадеев готов помочь подготовить наших певцов к музыкальной Олимпиаде, Евровидению.

Максим Фадеев, продюсер:

Низкий поклон делегации Республики Беларусь за этот смелый поступок! Наши страны время от времени хотят поссорить. Но мы связаны кровными узами. И мы всегда будем вместе, пока существует наша планета. Ещё раз от всего сердца благодарю Беларусь за этот поступок.

Сейчас на арене Олимпиад играют не только ради спортивного интереса, но политических выгод.

Поэтому всё чаще правила меняются в зависимости от состава участников. С двойными стандартами мы уже не раз сталкивались сами. На параде наций был поднято знамя над околополитическими дрязгами и ещё выше – международный авторитет самой Беларуси.

Андрей Фомочкин:

Мы выражаем как спортсмены свой протест о недопуске наших ребят-байдарочников на «здоровую» Олимпиаду. Были, вы помните, моменты, когда мы не могли приобрести патроны именно те, которые мы приготовили уже для Дарьи Домрачевой, и они находились на предприятии производителя. Нам всячески закрывали пути их доставки сюда.

Ещё в начале интервью Андрей извинился за сотни неотвеченных звонков: опасался провокаций. Андрей не член команды, а лишь функционер. И сборную за жест доброй воли наказать нельзя. Теперь у Андрея ещё одна миссия: предать легендарный триколор российским паралимпийцам. А уже завтра – на работу. Надо готовиться к биатлону с Дарьей Домрачевой.