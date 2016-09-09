Игорь Молчанов: белорусского пловца Игоря Бокия в кулуарах прозвали Фелпсом

Новости Беларуси. В медальной копилке белорусской сборной на Паралимпиаде первая медаль. С новым личным и мировым рекордом золото завоевал пловец Игорь Бокий.

С победой на Паралимпиаде спортсмена поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Сердечно поздравляю тебя с уверенной и такой важной для всех нас победой! Через преодоление и труд, проявляя невероятное мужество и волю к победе, ты завоевал свой шестой титул чемпиона Паралимпийских игр и доказал, что равных тебе нет», – говорится в поздравлении.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем Игорь Бокий показал время 53, 85 секунды, оставив далеко позади конкурентов. Белорусский пловец стал уже шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. В Лондоне в копилке спортсмена было 5 золотых и одна серебряная медаль. В Рио наш чемпион выступит еще в 6 дисциплинах, в каждой из которых будет претендовать на пьедестал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Молчанов, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Начало было положено нашим самым именитым спортсменом, как его кулуарно называют, Фелпсом. Кличку американского великого спортсмена и пловца он получил. Поэтому шестая паралимпийская медаль у нас уже есть и у него в личной копилке. Для сведения, просто сравнение, чтобы скептики не говорили, что сегодня важность паралимпийской медали ниже, чем основной, можно привести статистику. В Рио основная команда, Евгений Цуркин выиграл у нашего Игоря Бокого в этом виде программы полсекунды. Это говорит о феноменальном результате.

Его сравнивают с самим Майклом Феллпсом. И мало кто знает, что Бокий мечтает побороться с легендой на одной дорожке. В спортивную жизнь пловец окунулся в шесть лет. Родители привели мальчика в бассейн, чтобы дисциплинировать. И никто даже не предполагал, что заплыв приведет к мировым рекордам и громким победам.

В родном Бобруйске Бокий тренируется 17 лет. Спортсмену уже несколько лет предлагали защищать цвета флагов других государств. Однако еще несколько лет тому в интервью телеканалу СТВ Бокий признался, что на пьедестале готов слушать гимн только родной Беларуси.

Александр Бокий, отец Игоря Бокия:

Буря эмоций, особенно после того, как Игорь выигрывает. Передать словами это тяжело. Конечно, очень приятно, счастливы, довольны, большая гордость. Надеюсь, не последняя медаль. Хочется, чтобы он все медали забрал. Хотелось бы, чтобы как можно больше, как можно лучше выступил и вознес нашу страну еще выше.