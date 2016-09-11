Игорь Бокий завоевал второе золото на Играх в Рио и стал семикратным паралимпийским чемпионом

Новости Беларуси. В медальной копилке паралимпийской сборной на Играх четырехлетия в Рио-де-Жанейро еще одно золото.

Минувшей ночью с новым личным и мировым рекордом второе золото на нынешних стартах завоевал Игорь Бокий. Белорусский пловец, таким образом, стал семикратным чемпионом Паралимпийских игр. В финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием он показал свое лучшее время, оставив далеко позади всех конкурентов.

Теперь в активе нашей команды две золотых и одна бронзовая награда. В Рио Игорь Бокий выступит еще в пяти дисциплинах, в каждой из которых будет претендовать на подиум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.