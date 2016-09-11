Прямой эфир

Игорь Бокий завоевал второе золото на Играх в Рио и стал семикратным паралимпийским чемпионом

11 сентября 2016 05:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В медальной копилке паралимпийской сборной на Играх четырехлетия в Рио-де-Жанейро еще одно золото.

Минувшей ночью с новым личным и мировым рекордом второе золото на нынешних стартах завоевал Игорь Бокий. Белорусский пловец, таким образом, стал семикратным чемпионом Паралимпийских игр. В финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием он показал свое лучшее время, оставив далеко позади всех конкурентов.

Теперь в активе нашей команды две золотых и одна бронзовая награда. В Рио Игорь Бокий выступит еще в пяти дисциплинах, в каждой из которых будет претендовать на подиум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусского пловца Игоря Бокия в кулуарах прозвали Фелпсом. Здесь подробности.

# Игорь Бокий # Паралимпийские игры

Другие новости рубрики

Все новости
Паралимпиада-2016 в Рио: первые медали белорусов и будущие надежды
10 сентября 2016 17:35

Паралимпиада-2016 в Рио: первые медали белорусов и будущие надежды

Игорь Молчанов: белорусского пловца Игоря Бокия в кулуарах прозвали Фелпсом
09 сентября 2016 10:20

Игорь Молчанов: белорусского пловца Игоря Бокия в кулуарах прозвали Фелпсом

Из состава белорусской сборной на Паралимпиаде исключили еще одного участника команды
09 сентября 2016 10:20

Из состава белорусской сборной на Паралимпиаде исключили еще одного участника команды