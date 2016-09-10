Поступок Андрей Фомочкина как оборона Брестской крепости: реакция мира и людей на российский флаг на открытии Паралимпиады

Что объединяет парламентские выборы и Паралимпийские игры? Разве что «пар», выпустить который не мешает в обоих случаях. Особенно кипят страсти в связи с отстранением российских паралимпийцев от соревнований в Рио-де-Жанейро. Отдаленно это напоминает московскую Олимпиаду-80. Мир вновь раскололся на два лагеря и политика, как радиация, проникает всюду и загрязняет даже спорт. Евгений Пустовой рассказывает.

Андрей Фомочкин сделал полтысячи шагов и вошел в историю международного олимпийского движения. Он нарушил сценарий открытия Паралимпиады в Рио и планы по дискредитации российских спортсменов. Это фотография белоруса с российским флагом облетела весь мир.

Игорь Молчанов, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по Паралимпийским и Дефлимпийским видам спорта:

Прозвучал ролик, который является официальным роликом Паралимпийских игр в Рио-2016. И само название ролика говорит само за себя – «Я могу». Россиянам было сказано «Ты не имеешь права принять участие».

Директор белорусского центра по подготовке к Паралимпиаде Игорь Молчанов вспоминает: как только из-за одного отчета ВАДА от Паралимпиады отстранили всю сборную России, белорусские коллеги заявили: в Рио они возьмут с собой и российский флаг.

Игорь Молчанов, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по Паралимпийским и Дефлимпийским видам спорта:

Наши спортсмены прониклись идеей и желанием поддержать своих коллег. Потому что мы накануне, когда провожали команду, и гостренер давал интервью, и я это анонсировал, что очень плохо, что на сегодняшний день есть двойные стандарты.

После смелых заявлений нашу сборную предупреждали и стращали: дисквалифицируют. Но люди с ограниченными возможностями и безграничной солидарностью не отступили от своей задумки.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

То, что российский флаг был пронесен, это точно не политическая акция. Это просто поддержка паралимпийцев Российской Федерации. В том числе там два паралимпийских чемпиона из Беларуси. Это просто знак солидарности, сотрудничества. Мы единая семья. Надеюсь, что спорт никак не коснется политики.

Сначала российский флаг попытались пронести, вернее, провести спортсмены-колясочники. На «трехколор» функционеры отреагировали, как известные сородичи зубров на красную тряпку. Но, как оказалось, силу духа исполинов из Беловежской пущи все же продемонстрировали белорусские олимпийцы.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

По моей информации, сама церемония, сама процедура выноса российского флага нашей делегацией должна была выглядеть совершенно иначе. За нашим основным флагоносцем, колясочником, в делегации, вы видели, следовали еще четыре колясочника. Вот именно у них были при выезде на стадион два больших флага – белорусский и российский. Именно они рядом эти флаги во главе белорусской делегации должны были везти. Но международные спортивные функционеры, организаторы этого праздника так называемого, не долго думая, скрутили наших олимпийцев-колясочников, отобрали у них эти флаги и не позволили людям тихо, спокойно и мирно выразить свое мнение.

Поступок белорусов сначала заставил замолчать даже опытного диктора на открытии Олимпиады. Наверное, от неожиданности растерялся. А затем об Андрее Фомочкине и Беларуси заговорил весь мир.

Поступок белоруса взбудоражил одну часть мира и привел в восторг – другую. В российском МИДе отошли от протокола ежедневного брифинга. А это бывает в исключительных случаях.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации:

Хотела бы прежде всего начать это брифинг, сказав, что позволю себе сделать несколько ремарок. У нас сегодня появился герой. Это человек, который в Рио достал российский флаг в честь российской паралимпийской сборной, проявив солидарность с людьми, которых подло, бесчеловечно, абсолютно безосновательно не пустили на Олимпийские игры.

Такое проявление самостоятельности белорусов на мировой арене в демократической прессе западных стран не оценили.

Time:

Всеобщее единение и участие стали темами церемонии открытия Паралимпиады в Рио. Однако жест одной страны напомнил всем о тех, кто в этих Играх участвовать не должен.

Times:

Праздничный дух церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 в Рио был испорчен белорусской командой.

Telegraph:

Церемония открытия Паралимпиады-2016 в Рио дала зрелищный и проникновенный старт Играм, несмотря на пророссийский протест Беларуси.

Пока иностранные СМИ увязли в трясине черного пиара о мужском поступке белоруса, в российском Болотном под Новосибирском хотят назвать стадион в честь Фомочкина, а пользователи Интернета призывают вручить белорусу российский Орден дружбы или мужества, в чем Андрею Фомочкину не занимать

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Это поступок. Наш спортсмен поступил серьезно, по-товарищески и по-мужски. Если за такие поступки надо отвечать, будем отвечать.

Сборную наказывать не стали, а вот Андрея Фомочкина лишили аккредитации. Он отвечает за финансовую сторону медали паралимпийской команды. В прошлом именитый спортсмен, победитель и призер Спартакиады народов СССР и советский рекордсмен в зимнем многоборье, а сейчас – в аппарате Минспорта и народный герой.

Белорусы:

Взаимность должна быть, солидарность. Я за. Правильно сделал.

Жалко этих людей, которые столько усилий и энергии затратили на то, чтобы участвовать в этих играх, а их лишили.

Это большая поддержка страны, людей, у которых есть ограниченные возможности.

Буквально через час Андрей Фомочкин приземлится на родную землю. А за эти дни Андрею поступило сотни звонков и смс-сообщений. Поэтому не на все он может ответить, к тому же могли бы быть провокации. Вот что наш герой передал журналистам.

Андрей Фомочкин, член паралимпийской сборной Беларуси:

Я убежден, что спорт и политика несовместимы. На время Олимпийских игр даже войны прекращались. Я слишком хорошо знаю, сколько пота проливают спортсмены на пути к цели, зачастую во многом себе отказывая, во многом себя ущемляя. Скажу дипломатично: личные убеждения выше всего. Я покидаю Рио, но сердцем остаюсь с нашими паралимпийцами.

Пусть не по правилам, которые с двойными стандартами, но зато по велению сердца. Мужественный посыл отразил не только личную позицию белорусов, но и общий взгляд Беларуси.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Официальная позиция Президента Беларуси однозначная: это поддержка и солидарность с российскими паралимпийцами. Мы считаем, что абсолютно неприемлемо, и фактически это преступление, когда совершенно здоровые люди, в чьих руках сосредоточена определенная власть, ущемляют, обижают, а в чем-то даже унижают людей, у которых возможности несколько ограничены.

Дружеский жест Фомочкина вызвал цепную реакцию белорусско-российской консолидации. А в адрес Александра Лукашенко известный российский продюсер Максим Фадеев отправил письмо со словами благодарности и предложением подготовить к Евровидению отечественно артиста.

Максим Фадеев, продюсер:

Низкий поклон делегации Республики Беларусь за этот смелый поступок! Наши страны время от времени хотят поссорить. Но мы связаны кровными узами. И мы всегда будем вместе, пока существует наша планета. Еще раз от всего сердца благодарю Беларусь за этот поступок.

В мире спорта, в мире музыки и вообще в мире белорусско-российский дуэт зазвучал с новой силой. А поступок белоруса Фомочкина Максим Фадеев метко сравнил с обороной Брестской крепости. Что же, теперь у нашей страны появился еще один символ – своего белорусского взгляда на картину мира.