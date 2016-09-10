Паралимпиада-2016 в Рио: первые медали белорусов и будущие надежды

А теперь – о спортивных результатах. За первыми днями Паралимпиады-2016 следила Юлия Силипицкая.

Судьба уготовила им большие испытания, но и открыла невероятные возможности. Впереди – вершина великой горы под названием Олимп. Они несгибаемо идут к заветной мечте, в белорусскую летопись вписано имя не одного героя на колясках, без зрения и слуха.

С 1988 года на Паралимпиадах нашими спортсменами была завоеванно 124 медали, 39 золотые. XV летние Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро стали рекордными по количеству видов спорта – 22. Небывалое число спортсменов прибыло в Бразилию: 4 тысячи 350 атлетов, среди которых почти две тысячи женщин. Будет разыграно 528 комплектов наград.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Исходя из реальных результатов, ставили задачу попадания в восьмерку. Что касается видов спорта, здесь пять (легкая атлетика, плавание, фехтование, дзюдо и гребля). То есть те виды, в которых у нас есть традиции.

В среду зажегся символ Игр – огонь, возвестивший о начале великого праздника спорта, за которым следят тысячи зрителей.

Первым из белорусов взошел на пъедестал пятикратный чемпион Паралимпиады в Лондоне Игорь Бокий. 8 сентября на дистанции 100 метров баттерфляем белорус превзошел самого себя, установив сперва новый паралимпийский рекорд, а затем мировой – 53,85 секунды.

Игорь Молчанов, директор РЦОП по Паралимпийским и Дефлимпийским видам спорта:

Чтобы скептики не говорили, что сегодня важность паралимпийской медали ниже, чем основной, можно привести статистику. Евгений Цуркин выиграл у нашего Игоря Бокия в этом виде программы полсекунды. Это говорит о феноменальном результате.

Гребок за гребком, метр за метром, вдох, поворот и ускорение. Игорь Бокий – беларусский Фелпс, только вот видит парень сквозь призму тумана. Но зато очень хорошо чувствует водную гладь, как Персей.

В скромной столичной квартире Игоря не все награды, но еще не вечер. В Рио парень выйдет на старт шести дистанций, так что возвращение Бокия на родину будет однозначно с перевесом багажа. Сколько весит паралимпийское золото? Пожалуй, лучше измерить в родительских переживаниях.

Александр Бокий:

Стресс, замирание. Когда родители переживают, называть это словом переживание нельзя. Мама не спала, полночи ждала эту трансляцию.

Сегодня ночью Игорь вновь будет бороться за медали, на этот раз в финале дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Его копье приземлилось на отметке 23 метра 56 сантиметров, и это его лучший результат. Белорусский знаменосец Александр Трипуть совсем недавно овладел техникой метания «со станка». В метании копья в Афинах он был чемпионом среди слабовидящих, а из Сиднея привез два серебра. В 2013 году случайное падение с четвертого этажа, девять операций, и в Рио Саша боролся за золото уже на коляске. В итоге бронза – вторая медаль белорусов этих Игр.

Его мама хоть и была в Гродно, но мысли Галины всегда с сыном в секторе.

Галина Трипуть:

Он хотел большего, конечно, и я надеялась на большее. Настроение у него было прекраснейшее, боевое.

На женские плечи выпадает тяжелая доля во всем. Арина Качан приняла вызов судьбы и борется на ощупь. Как в жизни, так и на татами. За четырехлетний паралимпийский цикл Арина достигла первой строчки в рейтинге, однако в Рио белоруска смогла дойти до полуфинала, и сегодня на кону – паралимпийская бронза. Арина, мы верим в тебя.

Трепещет сердце и у мамы четырехкратной чемпионки Паралимпийских игр Людмилы Волчек. Всего в коллекции спортсменки 10 паралимпийских наград, как с летних, так и с зимних форумов. Эта ее шестая Паралимпиада.

Галина Волчек:

Никогда не смотрю. Это слишком тяжело, волнительно. Материнское сердце просто не переносит большей нагрузки, чем оно может перенести. Я жду от нее звонка.

Сменяя лодку на санки и обратно, Люда сказала себе: «Спорт – это жизнь, поднимайся и живи». Пройдя жернова квалификации и утешительных заездов Рио, Людмила Волчок в воскресенье все же будет бороться за паралимпийский пъедестал в адаптивной гребле.

Не надо тратить на паралимпийцев жалость, подарите им веру, ведь именно вера дает силы к победе. Впереди еще восемь дней неистовой борьбы за пъедестал. Белорусы еще претендуют на медали в плавании, сегодня ночью в финальной серии поплывет Наталья Шавель на дистанции 50 метров вольным стилем и Сергей Бурдуков в легкой атлетике. А в воскресенье вступают в борьбу белорусские фехтовальщики. На горе Олимп всегда есть место нашему флагу.