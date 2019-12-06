Алексей Протас: есть только первое место, и мы должны биться только за победу

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, который стартует в понедельник, 9 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из 34 игроков в ростере остались 27. Уже выбыли Воронов, Волченков, Казьянин, Курилович, Мартынов и Спивак. А 6 декабря стан сборной покинул 16-летний Данила Климович, в этом сезоне ставший лучшим бомбардиром «молодежки» в экстралиге «Б» национального чемпионата. Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь Перед Дмитрием Дудиком стоит непростая задача – отсеять еще пятерых. Окончательный состав тренер обещает озвучить в воскресенье. Отметим также, что к сборной присоединились игроки, выступающие в заокеанских минорных лигах.

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):

Основная генеральная мысль – чтобы в строгую оборону, которую мы продемонстрировали на турнире в Бобруйске, органично влились исполнители из Северной Америки. Так, чтобы наши игроки, которые находились у нас в системе U-20, и те, кто играл с нами в Бобруйске, не подражали осознанно либо неосознанно игрокам, приехавшим из Канады и Америки.

Алексей Протас, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):

Все ребята играли по U-18, U-20 вместе, где в детских, юношеских командах даже вместе играли. То есть все друг друга хорошо знают, так что, я думаю, проблем в привыкании друг к другу не будет. Вы все знаете задачу максимум, что есть только первое место и мы должны биться только за победу.