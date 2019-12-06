«Ожидаем напряжённой борьбы». Что говорят главные тренеры сборных Дании и Норвегии о Беларуси и предстоящем ЧМ по хоккею

Новости Беларуси. Беларусь готовится принять молодежный чемпионат по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники мирового первенства уже прибывают в нашу страну. В Национальном аэропорту «Минск» работает наша съемочная группа.

Яна Шипко, корреспондент:

Накануне прилетели сборные Австрии и Латвии, ну а 6 декабря в Национальном аэропорту встречали дружины из Дании и Норвегии. Прилетели они, кстати, общим рейсом из Риги, который задержался на полтора часа. С каким настроением прилетели участники? Рассказывают игроки сборной Норвегии.

Я в предвкушении чемпионата. Мы надеемся выиграть, должно быть очень весело. Что касается самых сильных конкурентов, это Беларусь или Латвия.

Я очень рад приехать сюда. Я впервые в Минске. Это будет очень важный чемпионат в моей карьере. Главный же тренер сборной Дании рассказал, что на чемпионат прилетел усиленный состав.

Олаф Эллер, главный тренер молодежной сборной Дании по хоккею (U-20):

Я был совсем недавно в Бобруйске, до этого еще пару раз в Минске. Соревнования всегда прекрасно организованы. Все шесть команд очень сильные, и мы ожидаем напряженной борьбы.

Андер Йоссе, главный тренер молодежной сборной Норвегии по хоккею (U-20):

Рейтинг у Беларуси и Латвии очень хороший. Предстоит интересный чемпионат. У нас немного свободного времени, ребятам нужен отдых. Но в прошлый раз я посещал минский музей Великой Отечественной войны. В этот раз мы тоже планируем погрузиться в белорусскую культуру. Ну и у вас замечательная арена, где пройдут соревнования. В прошлом году на аналогичном чемпионате Германии нашей сборной не удалось вернуться в элиту молодежного мирового хоккея.