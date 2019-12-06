Прямой эфир

Максим Мирный о своей кандидатуре на избрание в комиссию атлетов МОК: «Это было моей детской мечтой»

06 декабря 2019 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Олимпийский чемпион, известный белорусский теннисист Максим Мирный претендует на включение в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такое решение озвучили на заседании Исполкома МОК, которой проходит в Лозанне. Избрание новых 30 членов комиссии атлетов состоится в 2020 году во время летних Олимпийских игр в Токио.

Максим Мирный о своей кандидатуре на избрание в комиссию атлетов МОК: «Это было моей детской мечтой»-1

Максим Мирный, олимпийский чемпион:
Этим я в первую очередь признателен нашему Олимпийскому комитету, который выдвинул мою кандидатуру, а также комиссии МОК, которые посчитали меня достойным.

Если честно сказать, это было моей детской мечтой – быть задействованным в олимпийском движении. На протяжении многих Олимпиад была огромная честь для меня представлять нашу страну в роли спортсмена на Олимпиадах. Ну а сейчас, наверное, если можно так сказать, в роли администратора.

Если удастся пробиться в эту комиссию, то я буду относиться к возложенной на меня ответственной работе с большой честью.

Максим Мирный о своей кандидатуре на избрание в комиссию атлетов МОК: «Это было моей детской мечтой»-4

# Теннис # Максим Мирный # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь встречает участников молодёжного ЧМ по хоккею. Какие сборные прибыли в Национальный аэропорт «Минск»
06 декабря 2019 14:19

Беларусь встречает участников молодёжного ЧМ по хоккею. Какие сборные прибыли в Национальный аэропорт «Минск»

ВК «Минск» посвятил учащихся СДЮШОР в волейболисты
06 декабря 2019 07:49

ВК «Минск» посвятил учащихся СДЮШОР в волейболисты

Как в Солигорске продвигается модернизация стадиона «Шахтёр»
06 декабря 2019 07:27

Как в Солигорске продвигается модернизация стадиона «Шахтёр»