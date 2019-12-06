Максим Мирный о своей кандидатуре на избрание в комиссию атлетов МОК: «Это было моей детской мечтой»

Такое решение озвучили на заседании Исполкома МОК, которой проходит в Лозанне. Избрание новых 30 членов комиссии атлетов состоится в 2020 году во время летних Олимпийских игр в Токио.

Максим Мирный, олимпийский чемпион:

Этим я в первую очередь признателен нашему Олимпийскому комитету, который выдвинул мою кандидатуру, а также комиссии МОК, которые посчитали меня достойным.

Если честно сказать, это было моей детской мечтой – быть задействованным в олимпийском движении. На протяжении многих Олимпиад была огромная честь для меня представлять нашу страну в роли спортсмена на Олимпиадах. Ну а сейчас, наверное, если можно так сказать, в роли администратора.

Если удастся пробиться в эту комиссию, то я буду относиться к возложенной на меня ответственной работе с большой честью.