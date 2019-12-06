Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе

Новости Беларуси. Белорусская молодежная сборная по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в первом дивизионе. Изначально на сбор главный тренер Дмитрий Дудик вызвал 34 игрока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас их стало меньше – семеро уже покинули стан команды. Тренерский корпус отказался от услуг Воронова, Волченкова, Казьянина, Куриловича, Мартынова, Спивака и Климовича. Окончательный состав команды Дмитрий Дудик озвучит 8 декабря.

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