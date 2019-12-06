Прямой эфир

Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе

06 декабря 2019 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская молодежная сборная по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в первом дивизионе. Изначально на сбор главный тренер Дмитрий Дудик вызвал 34 игрока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас их стало меньше – семеро уже покинули стан команды. Тренерский корпус отказался от услуг Воронова, Волченкова, Казьянина, Куриловича, Мартынова, Спивака и Климовича. Окончательный состав команды Дмитрий Дудик озвучит 8 декабря.

Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь

Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе-1

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Данила Климович пока все-таки слишком неуравновешен. Тяжело ему даются такие важные турниры.

Основная генеральная мысль – чтобы в строгую оборону, которую мы продемонстрировали на турнире в Бобруйске, органично влились исполнители из Северной Америки.

Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе-4

Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе-6

Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе-8

В стартовой игре 9 декабря подопечные Дмитрия Дудика встретится со сверстниками из Австрии, всего сборные проведут по пять поединков. На кону – единственная путевка в элитный дивизион.

Беларусь встречает участников молодёжного ЧМ по хоккею. Какие сборные прибыли в Национальный аэропорт «Минск»

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Дудик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Максим Мирный о своей кандидатуре на избрание в комиссию атлетов МОК: «Это было моей детской мечтой»
06 декабря 2019 14:51

Максим Мирный о своей кандидатуре на избрание в комиссию атлетов МОК: «Это было моей детской мечтой»

Беларусь встречает участников молодёжного ЧМ по хоккею. Какие сборные прибыли в Национальный аэропорт «Минск»
06 декабря 2019 14:19

Беларусь встречает участников молодёжного ЧМ по хоккею. Какие сборные прибыли в Национальный аэропорт «Минск»

ВК «Минск» посвятил учащихся СДЮШОР в волейболисты
06 декабря 2019 07:49

ВК «Минск» посвятил учащихся СДЮШОР в волейболисты