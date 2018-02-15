Алексей Ковалев: «Алла Цупер приложит все усилия, чтобы пройти квалификацию»
14 февраля белорусские спортсмены на зимних Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане в День святого Валентина преподнести не сумели. Впрочем, они не приняли участие в состязаниях по различным причинам. Погода мешала для состязания по горнолыжному спорту, где должна была выступить Мария Шканова.
Из-за сильного ветра в индивидуальной гонке не смогли выступить белорусские биатлонистки, соревнования перенесены на сегодня. Вышла на старт конькобежка – Татьяна Михайлова, она должна была принять участие в забеге на 1000 м. Тренерский старт сборной во главе с Сергеем Мининым предоставил возможность спортсменке сосредоточиться на подготовке к масс-старту.
14 февраля Дарья Домрачева не смогла пополнить свою медальную коллекцию
Сегодня, 15 февраля, должен пройти гигантский слалом с участием Марии Шкановой, а также скоростной спуск, где принимает участие Юрий Данилочкин. Будем надеяться, что погода не помешает не проведению соревнований, неудачному выступлению белорусских горнолыжников.
Совсем скоро на десятиметровую лыжную гонку выйдут белоруски – Юлия Тихонова и Полина Сероносова. Будем надеяться, что они смогут улучшить свои результаты по сравнению с позавчерашним спринтом.
Должны состояться и две индивидуальные гонки в биатлоне, проверит свои силы Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Максим Воробей.
В состязаниях представительниц прекрасного пола выступят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Будем надеяться, что ветер нашим стреляющим лыжницам не помешает.
Юрий Альберс: «Домрачева выйдет из ситуации достойно»
Наконец, вступают в борьбу и белорусские фристайлисты: Анна Гуськова, Александра Романовская и олимпийская чемпионка Сочи-2014 года, знаменосец сборной Беларуси – Алла Цупер приложит все усилия, чтобы пройти квалификацию.