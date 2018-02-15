«Это шедевр на льду». Плющенко поздравил немецких фигуристов с победой на ОИ

Фигурист Евгений Плющенко поздравил Алену Савченко и Бруно Массо с золотыми медалями на Олимпиаде в Пхёнчхане. Пара из Германии после короткой программы занимала четвертое место, а после произвольной поднялась на первую позицию. Плющенко отметил, что их выступление было красивым, и рассказал, как долго пришлось идти Алене Савченко к этой награде. Евгений Плющенко:

Хочу высказать слова восхищения Алёне Савченко и Бруно Массо! Это было так красиво, чисто и эмоционально – это был шедевр на льду! Алена, ты дошла до главной цели своей жизни, к которой ты шла 20 лет! Потрясающая история этой девушки, которая обязана будет после этого триумфа написать книгу! 2002 год – 15 место за Украину с Морозовым, 2006 год – 6 место уже за Германию с Робином Шолковы, 2010 и 2014 год – 2 бронзы на Олимпиадах с Робином, который закончил после Сочи и ушёл тренировать её соперников в команду к Нине Мозер и 5 Олимпиада с 3 партнёром – Бруно Массо – и долгожданное золото с мировым рекордом! Браво, Алена. Боец! До встречи в Швейцарии на шоу «Арт on ice»! Герой Олимпиады, которая смогла пройти 20-летний цикл и выиграть в 35 лет!!! А нашим ребятам не стоит переживать, для них это первая Олимпиада, все впереди! Будем болеть и поддерживать!

Фото: instagram.com/aljonasavchenko

Уникальное достижение на ОИ. Немецкие фигуристы сенсационно выиграли турнир в Пхёнчхане Подписчики фигуриста поддержали его и присоединились к поздравлениям. «Сегодня в мире фигурного катания произошло событие, доказавшее всему миру, что надо стремиться к своей мечте во что бы то ни стало, и вся Вселенная тебе будет помогать», «Она шла через все тернии к своей главной цели – стать Олимпийской чемпионкой. В неё мало кто верил, но это произошло, мне кажется, более выстраданной победы на всей Олимпиаде не будет!!!»,

Фото: instagram.com/aljonasavchenko