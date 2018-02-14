14 февраля Дарья Домрачева не смогла пополнить свою медальную коллекцию

Новости Беларуси. Сегодняшний соревновательный день вышел скомканным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сегодняшний соревновательный день вышел скомканным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Пхенчхан страдает от ураганного ветра, жителей города просят по возможности оставаться дома. Перенесенными на более поздний срок оказались состязания горнолыжников, а также биатлонисток. Так что сегодня Дарья Домрачева вновь не смогла пополнить свою медальную коллекцию.
Индивидуальная гонка перенесена на 15 февраля и предположительно начнется в 11:15 по минскому времени. Ровно четыре года назад Дарья Домрачева выиграла эту же дисциплину в Сочи. А Надежда Скардино завоевала тогда бронзу.
Не получила Беларусь представительства 14 февраля и в конькобежном спорте. Тренерский штаб принял решение не выставлять нашу Татьяну Михайлову на дистанцию в тысячу метров. Она сосредоточится на выступлении в масс-старте 24 февраля, где примет участие и другая белоруска – Марина Зуева.