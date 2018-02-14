14 февраля Дарья Домрачева не смогла пополнить свою медальную коллекцию

Новости Беларуси. Сегодняшний соревновательный день вышел ск о мканным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пх е нчхан страдает от ураганного ветра, жителей города просят по возможности оставаться дома. Перенес е нными на более поздний срок оказались состязания горнолыжников, а также биатлонисток. Так что сегодня Дарья Домрачева вновь не смогла пополнить свою медальную коллекцию.

Индивидуальная гонка перенесена на 15 февраля и предположительно начн е тся в 11:15 по минскому времени. Р овно четыре года назад Дарья Домрачева выиграла эту же дисциплину в Сочи. А Надежда Скард и но завоевала тогда бронзу .