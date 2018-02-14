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«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах

14 февраля 2018 20:40
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Новости Беларуси. 14 февраля в Раубичах в знак поддержки белорусской олимпийской сборной на лыжню вышли более 600 молодых спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здесь все было как у профессионалов: жесткие требования по экипировке, регламенту и не только. Наш корреспондент Александр Лучонок тоже встал на лыжи.  

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-1

  

11-летний Юра уже подает большие надежды. Как только научился ходить, начал осваивать лыжи. В этом спорте у него есть свой ориентир, поэтому тренируется чуть ли не ежедневно.  

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-4

  

Юрий Берголин:  
Знаю Сергея Долидовича, тоже занимается лыжами давно. Выступает, занимает места призовые. Я болел за него на Олимпиаде.  

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-7

  

И таких начинающих лыжников в «Раубичах» собралось более шести сотен. Юные и амбициозные. Вот, например, Вика мечтает покорить Олимп. Правда, пока не определилась какой: лыжный или биатлонный.  

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-10

  

Виктория Савко: 
Я смотрю Олимпиаду, биатлон, и мне очень нравится. Моя любимая спортсменка Дарья Домрачева. 

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-13

  

На старт вышли ребята разных возрастов. Однако маленькие лыжники приехали в «Раубичи» не только побеждать на дистанции, но и поддержать своим триумфом олимпийскую команду.  

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-16

  

Александр Лучонок, СТВ:  
Поразмяться этим днем на трассу в «Раубичах» пришли не только спортсмены. В паузе между стартами любители, такие как я, тоже могли поддержать команду на лыжном ходу.  

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-19

  

Впрочем, позже к ним присоединились все посетители горнолыжного комплекса.  

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-22

  

Юные спортсмены:  
Всем фристайлистам, лыжникам, всем-всем удачи и много побед. Мы за вас болеем, вся страна вами гордится.   

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-25

  

Мои любимые виды спорта – это лыжи и биатлон. Желаю нашим спортсменам удачи на Олимпиаде. 

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-28

  

Наша сборная Беларуси – она самая лучшая, самая классная. Все самые крутые! 

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах-31

  

Однако для этих малышей успехи спортсменов еще и мотивация, ведь многие из них уже мечтают стать стоять на олимпийском пьедестале.  

# Раубичи # Зимние виды спорта # Александр Лучонок # Юрий Берголин # Виктория Савко

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