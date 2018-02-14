«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах

Новости Беларуси. 14 февраля в Раубичах в знак поддержки белорусской олимпийской сборной на лыжню вышли более 600 молодых спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь все было как у профессионалов: жесткие требования по экипировке, регламенту и не только. Наш корреспондент Александр Лучонок тоже встал на лыжи.

11-летний Юра уже подает большие надежды. Как только научился ходить, начал осваивать лыжи. В этом спорте у него есть свой ориентир, поэтому тренируется чуть ли не ежедневно.

Юрий Берголин:

Знаю Сергея Долидовича, тоже занимается лыжами давно. Выступает, занимает места призовые. Я болел за него на Олимпиаде.

И таких начинающих лыжников в «Раубичах» собралось более шести сотен. Юные и амбициозные. Вот, например, Вика мечтает покорить Олимп. Правда, пока не определилась какой: лыжный или биатлонный.

Виктория Савко:

Я смотрю Олимпиаду, биатлон, и мне очень нравится. Моя любимая спортсменка Дарья Домрачева.

На старт вышли ребята разных возрастов. Однако маленькие лыжники приехали в «Раубичи» не только побеждать на дистанции, но и поддержать своим триумфом олимпийскую команду.

Александр Лучонок, СТВ:

Поразмяться этим днем на трассу в «Раубичах» пришли не только спортсмены. В паузе между стартами любители, такие как я, тоже могли поддержать команду на лыжном ходу.

Впрочем, позже к ним присоединились все посетители горнолыжного комплекса.

Юные спортсмены:

Всем фристайлистам, лыжникам, всем-всем удачи и много побед. Мы за вас болеем, вся страна вами гордится.

Мои любимые виды спорта – это лыжи и биатлон. Желаю нашим спортсменам удачи на Олимпиаде.

Наша сборная Беларуси – она самая лучшая, самая классная. Все самые крутые!