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Алла Цупер рассказала о своей олимпийской программе и погоде в Пхёнчхане

12 февраля 2018 10:54
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Новости Беларуси. Из-за погоды 12 февраля в Пхенчхане отменили тренировки фристайлистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В комментарии корреспонденту СТВ Алла Цупер рассказала о том, какую программу будет прыгать. 

Юлия Бешанова, СТВ:
Насколько хорошо подготовлена трасса, не мешают ли погодные условия? 

 

Алла Цупер рассказала о своей олимпийской программе и погоде в Пхёнчхане-1

Алла Цупер, олимпийский чемпион по фристайлу, спортсмен олимпийской сборной Беларуси по фристайлу:
Наш акробатический склон подготовлен, в принципе, хорошо. И трамплины вырезаны хорошо. Приземления – всё хорошо. Конечно, погодные условия не дают нам хорошо тренироваться. Сегодня очень сильный ветер. Отменили у горнолыжников старты, у нас тренировка не состоялась. У нас впереди еще два тренировочных дня, так что всё будет хорошо.

Юлия Бешанова:
Насколько чувствуете себя уверенно? 

Алла Цупер:
Настроение боевое – не только у меня, но и у всех спортсменов. 

Юлия Бешанова:
Насколько погода может помешать во фристайле? 

Алла Цупер рассказала о своей олимпийской программе и погоде в Пхёнчхане-4

Алла Цупер:
Конечно, от погодных условий у нас очень много зависит, особенно если есть ветер. Из-за ветра мы очень долго стоим. За 2,5 часа у нас получается всего лишь пять прыжков – это очень мало. 

Юлия Бешанова:
Программа у вас сложная? 

Алла Цупер:
Тройные сальто. Довольно-таки сложная. У нас у всех девочек в команде программа сложная, поэтому будем бороться достойно.

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# Фотофакт # Алла Цупер # Зимняя Олимпиада – 2018

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