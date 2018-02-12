Алла Цупер рассказала о своей олимпийской программе и погоде в Пхёнчхане

Новости Беларуси. Из-за погоды 12 февраля в Пхенчхане отменили тренировки фристайлистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В комментарии корреспонденту СТВ Алла Цупер рассказала о том, какую программу будет прыгать.
Юлия Бешанова, СТВ:
Насколько хорошо подготовлена трасса, не мешают ли погодные условия?
Алла Цупер, олимпийский чемпион по фристайлу, спортсмен олимпийской сборной Беларуси по фристайлу:
Наш акробатический склон подготовлен, в принципе, хорошо. И трамплины вырезаны хорошо. Приземления – всё хорошо. Конечно, погодные условия не дают нам хорошо тренироваться. Сегодня очень сильный ветер. Отменили у горнолыжников старты, у нас тренировка не состоялась. У нас впереди еще два тренировочных дня, так что всё будет хорошо.
Юлия Бешанова:
Насколько чувствуете себя уверенно?
Алла Цупер:
Настроение боевое – не только у меня, но и у всех спортсменов.
Юлия Бешанова:
Насколько погода может помешать во фристайле?
Алла Цупер:
Конечно, от погодных условий у нас очень много зависит, особенно если есть ветер. Из-за ветра мы очень долго стоим. За 2,5 часа у нас получается всего лишь пять прыжков – это очень мало.
Юлия Бешанова:
Программа у вас сложная?
Алла Цупер:
Тройные сальто. Довольно-таки сложная. У нас у всех девочек в команде программа сложная, поэтому будем бороться достойно.
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