Алла Цупер рассказала о своей олимпийской программе и погоде в Пхёнчхане

Новости Беларуси. Из-за погоды 12 февраля в Пхенчхане отменили тренировки фристайлистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В комментарии корреспонденту СТВ Алла Цупер рассказала о том, какую программу будет прыгать. Юлия Бешанова, СТВ:

Насколько хорошо подготовлена трасса, не мешают ли погодные условия?

Алла Цупер, олимпийский чемпион по фристайлу, спортсмен олимпийской сборной Беларуси по фристайлу:

Наш акробатический склон подготовлен, в принципе, хорошо. И трамплины вырезаны хорошо. Приземления – всё хорошо. Конечно, погодные условия не дают нам хорошо тренироваться. Сегодня очень сильный ветер. Отменили у горнолыжников старты, у нас тренировка не состоялась. У нас впереди еще два тренировочных дня, так что всё будет хорошо. Юлия Бешанова:

Насколько чувствуете себя уверенно? Алла Цупер:

Настроение боевое – не только у меня, но и у всех спортсменов. Юлия Бешанова:

Насколько погода может помешать во фристайле?