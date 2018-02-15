Юрий Альберс: «Домрачева выйдет из ситуации достойно»

Зимняя Олимпиада набирает обороты в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 февраля может стать одним из самых насыщенных по количеству разыгрываемых наград. Если не помешает погода, то своих обладателей обретут девять комплектов медалей.

Участники соревнований по биатлону выступят в двух индивидуальных забегах. Первыми стартуют женщины, чья классическая гонка на 15 км вчера, 14 февраля, была отменена из-за сильного ветра.

«Таких погодных условий, как в Пхёнчхане, не было ни на одной Олимпиаде»

Юрий Альберс, старший тренер сборной Беларуси по биатлону:

Сегодня уже как-то более-менее поспокойней. Значит, будет какая-то более объективная картина и привычная для всех – не только для наших спортсменов.

Домрачева – опытнейшая спортсменка. Я надеюсь и уверен в том, что она из этой ситуации выйдет достойно. Потому что провал, который случился, особенно в гонке преследования – неправильно была выбрана тактика борьбы с ветром. Он его победил, не она его. Так случилось, поэтому выводы этой игры она сделала. Я думаю, что всё будет нормально дальше.

«Фотография говорит сама за себя». Домрачева после неудачи на гонке преследования в Пхёнчхане