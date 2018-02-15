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Уникальное достижение на ОИ. Немецкие фигуристы сенсационно выиграли турнир в Пхёнчхане

15 февраля 2018 07:03
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Новости Германии. Фигуристы из Германии сумели взять золотую медаль после произвольной программы на Олимпийских играх, установив уникальное достижение. Впервые в истории соревнований победила пара, которая после короткой программы была на четвёртом месте.  

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Пара Савченко/Массо установила мировой рекорд в произвольной программе с результатом 159,31 балла. Их общий результат составил 235,90 балла, что на 0,43 очка больше, чем у взявшей серебро пары из Китая. Третье место досталось фигуристам из Канады.  

Для Савченко и Массо это первая золотая медаль в карьере.  

Уникальное достижение на ОИ. Немецкие фигуристы сенсационно выиграли турнир в Пхёнчхане -1

Фото: instagram.com/morozov_v92  

Российские фигуристы Тарасова/Морозов остались без медалей. После произвольной программы сумма баллов пары из России составила 224,93. По итогам двух выступлений спортсмены заняли четвёртое место.  

Победа немецких фигуристов стала шоком для российского спортивного сообщества: пара Тарасова/Морозов после короткой программы уверенно шла на медаль. Поклонники фигурного катания и эксперты сомневались только в одном: золото возьмут или серебро.  

После короткой программы спортсмены занимали вторую позицию – здесь подробнее.  

# Зимняя Олимпиада – 2018 # Алёна Савченко # Бруно Массо

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