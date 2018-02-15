Уникальное достижение на ОИ. Немецкие фигуристы сенсационно выиграли турнир в Пхёнчхане

Новости Германии. Фигуристы из Германии сумели взять золотую медаль после произвольной программы на Олимпийских играх, установив уникальное достижение. Впервые в истории соревнований победила пара, которая после короткой программы была на четвёртом месте.

Стать олимпийской чемпионкой в 34 года: история фигуристки Алёны Савченко

Пара Савченко/Массо установила мировой рекорд в произвольной программе с результатом 159,31 балла. Их общий результат составил 235,90 балла, что на 0,43 очка больше, чем у взявшей серебро пары из Китая. Третье место досталось фигуристам из Канады.

Для Савченко и Массо это первая золотая медаль в карьере.