Этап Кубка Европы по фристайлу проходит в Раубичах. Комментарий главного судьи соревнований

Новости Беларуси. Череду международных соревнований, которые будут проходить в феврале в спорткомплексе «Раубичи», открыл Кубок Европы по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне белорусы завоевали пять медалей из шести возможных. Золото – у Игоря и Снежаны Дребенковых, серебряная награда – у Яны Ярмашевич, бронзой судьи оценили выступления Андрея Кузьмина и Ольги Хромовой.

Леонид Чащин, главный судья соревнований:

Дело в том, что здесь действительно работает система в национальной команде по фристайлу. Очень преемственность хорошая, начиная от нацкоманды и заканчивая юниорской командой. Очень хороший коллектив тренеров, поэтому я считаю, что это как раз нормально, закономерно, запланировано. Хорошее выступление.

Тренерский коллектив – Купрацевич Юрий и Дмитрий Дащинский – думаю, конечно, ведут своих подопечных не только к юниорским и европейским медалям, но и к медалям Кубка мира.

Кубок Европы продолжится 17 февраля. Будут разыграны медали в личном зачете у мужчин и женщин. Также за награды поборются смешанные команды. Напомним, 23 февраля в Минск приедут сильнейшие фристайлисты. Раубичи примут этап Кубка мира.