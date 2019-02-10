Александра Романовская: «Фристайл делает меня счастливой»

Новости Беларуси. На этой неделе наша команда участвовала в чемпионате мира и вновь в полный голос заявила о себе. Лучшей на планете стала Александра Романовская. Новоиспеченная чемпионка мира вернулась в Беларусь и дала большое интервью программе «Неделя спорта».

Что чувствуешь прямо сейчас? Александра Романовская, чемпионка мира по фристайлу:

Очень рада. Пока еще не верится, когда говорят, что я чемпионка мира. Пытаюсь с этим как-то свыкнуться. «До сих пор немножечко не верится». Как Александру Романовскую встречали в аэропорту «Минск»



Источник фото: instagram.com/curly_haired_lion/

Те эмоции, когда ты становилась чемпионкой мира в юниорах, и сейчас. Есть что-то общее? Александра Романовская:

На каждом старте, когда выступаешь удачно, радуешься. Что-то общее есть, но эти соревнования намного серьезнее, намного значимее. Как-то поярче запомнилось все. «Ты – лучшая!» Президент Беларуси поздравил Александру Романовскую с золотом на ЧМ

О поздравлении Президента Тебя много кто поздравлял: и партнеры по команде, и родственники, но тебя поздравил и Президент страны Александр Лукашенко. Для тебя это стало неожиданностью? Александра Романовская:

Вообще не ожидала. Это на следующий день было после соревнований. Мне зачитали поздравление. Конечно, была очень удивлена. Очень приятно. С ума сойти можно. Золото Романовской. Как отреагировали на триумф белоруски тренеры, болельщики и сама Александра О том самом, золотом прыжке Твой прыжок в Дир-Вэлли. Чуть подробнее поговорим о нем. Ты сама вообще как часто пересматриваешь свои прыжки?

Александра Романовская:

На самом деле не очень часто. Только если на тренировках регулярно одна и та же ошибка появляется, чтобы проанализировать и оценить со стороны. А так – стараюсь часто не смотреть, особенно в замедленном. Это выглядит немного хуже, чем в жизни, и меня это немного разочаровывает.





Источник фото: instagram.com/curly_haired_lion/

Этот конкретно прыжок. Как ты можешь его прокомментировать. Как он тебе самой? Александра Романовская:

Этот понравился. И по ощущениям, и со стороны. Пересматривая его, осталась довольна. Наверное, один из лучших моих вариантов получился. О реакции Николая Козеко Главный тренер Николай Иванович Козеко сразу после попытки тебе говорил что-нибудь? Александра Романовская:

Сказал, что очень за меня порадовался. Сказал, что верил в меня. Безусловно, он был очень доволен. Я по нему это увидела. «Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ



Источник фото: instagram.com/curly_haired_lion/

«Себя сильно стабильной спортсменкой тоже назвать не могу» Первый этап Кубка мира у тебя не получился. А на чемпионате мира – такое отличное выступление. Почему такая нестабильность? Александра Романовская:

Довольно часто за собой такое наблюдаю. У нас еще вид спорта такой. Бывают удачи, бывают неудачи. Себя сильно стабильной спортсменкой тоже назвать не могу. Поэтому всякое может быть. Бывает такое, что на соревнованиях эмоции верх берут. Это абсолютно нормально, мне кажется. По крайней мере, для меня пока что.



Источник фото: instagram.com/curly_haired_lion/

«На соревнованиях получается не все, как чувствовалось до старта. Еще учусь прислушиваться к себе» Ты человек настроения? Александра Романовская:

Бывает разный настрой на соревнованиях. Видимо, это как-то влияет на результат. А бывает такое, что проснулась утром и все: понимаешь, что уничтожишь сегодня. Александра Романовская:

Бывает такое. Но иногда эти чувства меня обманывают. На соревнованиях получается не все, как чувствовалось до старта. Поэтому еще учусь прислушиваться к себе. Через две недели в Раубичах пройдет этап Кубка мира. Скажи, зрители увидят тебя? Александра Романовская:

Конечно, буду выступать. Буду стараться их порадовать. «Наш золотой фристайл». Домрачева поздравила Романовскую с победой на ЧМ



Источник фото: instagram.com/curly_haired_lion/