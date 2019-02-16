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«Собраны наши лучшие спортсмены». Кубок Беларуси по конному троеборью завершился в Ратомке

16 февраля 2019 20:38
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Новости Беларуси. Вид спорта, в котором не всё зависит от атлета, а медали заслуживает еще и особенный напарник – лошадь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Собраны наши лучшие спортсмены». Кубок Беларуси по конному троеборью завершился в Ратомке -1

«Собраны наши лучшие спортсмены». Кубок Беларуси по конному троеборью завершился в Ратомке -3

16 февраля в Ратомке завершился Кубок Беларуси по конному троеборью. Первенство традиционно проходит дважды в год: зимой в помещении и летом на открытой площадке.

Участие в турнире приняли 80 спортивных пар из Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Если в предыдущие дни всадники соревновались в манежной выездке и конкуре, то сегодня проходили самую трудную часть – кросс, или полевые испытания.

«Собраны наши лучшие спортсмены». Кубок Беларуси по конному троеборью завершился в Ратомке -6

«Собраны наши лучшие спортсмены». Кубок Беларуси по конному троеборью завершился в Ратомке -8

Победителем в самой престижной категории – уровня 4 звезд – стал Роман Воронько. Результаты Кубка Беларуси станут важным критерием при отборе на международные соревнования по троеборью в Польше, а также на чемпионат Европы, который пройдет в начале июля в Нидерландах.

Подробнее – в видеоинформации.

# Конный спорт # Фотофакт

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