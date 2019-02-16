«Собраны наши лучшие спортсмены». Кубок Беларуси по конному троеборью завершился в Ратомке

Новости Беларуси. Вид спорта, в котором не всё зависит от атлета, а медали заслуживает еще и особенный напарник – лошадь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

16 февраля в Ратомке завершился Кубок Беларуси по конному троеборью. Первенство традиционно проходит дважды в год: зимой в помещении и летом на открытой площадке.

Участие в турнире приняли 80 спортивных пар из Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Если в предыдущие дни всадники соревновались в манежной выездке и конкуре, то сегодня проходили самую трудную часть – кросс, или полевые испытания.