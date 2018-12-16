Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась
Новости Беларуси. Главная звезда белорусского плавания Александра Герасименя за топ-форумами сейчас следит исключительно по телевизору, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Молодая мама поддерживает мужа Евгения Цуркина и всю белорусскую сборную из Минска.
Наш корреспондент Юлия Силипицкая встретилась с именитой спортсменкой, поговорила о плавании и о жизни вне его.
Юлия Силипицкая:
Сейчас стартовал чемпионат мира на короткой воде. Следишь за турниром?
Александра Герасименя:
Конечно. Особенно потому, что там мой Женя.
Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia
Юлия Силипицкая:
Не странно, что поехали всего 8 спортсменов, а с ними 8 тренеров? В чем смысл?
Александра Герасименя:
На самом деле, это не только тренеры, но и массажист, и психолог. Вообще в хорошей команде это нормально.
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«Анастасия Шкурдай – спортсмен действительно очень хороший»
Юлия Силипицкая:
Анастасию Шкурдай сравнивают с тобой, как думаешь, она тебя переплюнет? То, что конкуренция появилась, не боязно?
Александра Герасименя:
Чтобы конкурировать, надо плавать. Я о Насте как человеке ничего не знаю, но спортсмен она действительно очень хороший.
«Прогнозов не люблю давать, я же спортсмен, а мы все суеверные»
Юлия Силипицкая:
Прогноз на чемпионат мира?
Александра Герасименя:
Я прогнозов не люблю давать, я же спортсмен, а мы все суеверные. Вот сегодня уже есть медаль, а одна медаль – это уже хорошее выступление. Хотелось бы больше. Вот видите: и без меня хорошо выступают.
Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia
Александра Герасименя впервые стала мамой. Спортсменка родила дочь
Юлия Силипицкая:
Как твой клуб, чем отметился в этом году? Дочь София будет там делать первые шаги?
Александра Герасименя:
Клуб очень хорошо. Мы уже перешли на электронную форму записи, и самое главное, что на этой неделе у нас пройдет турнир, на котором ребята будут отбираться на международные соревнования. Самые младшие участники 2013 года рождения. Ну и, конечно, старшие. Для таких, как София, программы нет, но в ближайшем будущем мы хотим открыть группы для младшего садовского возраста.
Юлия Силипицкая:
Говорят об образовании ассоциации водных видов спорта. Твое мнение? Смогла бы возглавить?
Александра Герасименя:
Смотря для чего это делать, если будет польза в работе, то конечно, почему бы и нет.
Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia
Юлия Силипицкая:
А смогла бы возглавить?
Александра Герасименя:
А почему бы и нет. У меня есть опыт, международный колоссальный, которым я могу делиться.
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«Я уже приступила к тренировкам»
Юлия Силипицкая:
Подумываешь готовиться к Токио?
Александра Герасименя:
Очень трудный вопрос. Я уже приступила к тренировкам, но скажу: сложно не потому, что давно не тренировалась, а потому, что приходится оставлять Софию, она же грудная. Так что меня очень устраивает пока быть мамой.
Юлия Силипицкая:
Кроме роли мамы, где ты себя видишь в плавании?
Александра Герасименя:
У меня ведь есть свой клуб, но я еще так далеко не думала. Я наслаждаюсь теперешним статусом.
Юлия Силипицкая:
После рождения Софии прежняя Герасименя осталась?
Александра Герасименя:
Конечно, я изменилась. Самое главное, что стала спокойной, остепенилась.
Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia
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«Мы теряем многих талантливых детей, так как в их районе нет бассейнов»
Юлия Силипицкая:
Как ты думаешь, что надо кардинально изменить в белорусском плавании, чтобы появились звезды мирового уровня?
Александра Герасименя:
Надо, конечно, обратить внимание на регионы, ведь мы теряем многих талантливых детей, так как в их районе нет бассейнов. И конечно, все группы должны быть бесплатными, хотя у нас секции по плаванию все бесплатные. Ну и тренерские кадры надо стимулировать.
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«Три медали сравнимы с тремя детьми. Я готова и на третьего»
Юлия Силипицкая:
Хотела бы выступить на домашнем чемпионате Европы или мира?
Александра Герасименя:
Да, это здорово, но впереди вторые Европейские игры, посмотрим, как все пройдет. Надеюсь, все будет здорово. Касательно чемпионата мира, то его можно было провести на «Минск-Арене». Да-да. Есть такие сборно-разборные конструкции-чаши, их берут в аренду на время проведения форумов. Было бы здорово!
Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia
Юлия Силипицкая:
Три олимпийские медали, по эмоциям, что может превзойти?
Александра Герасименя:
Ну, конечно, рождение ребенка. А три медали сравнимы с тремя детьми. Я готова и на третьего!