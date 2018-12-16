Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

Новости Беларуси. Главная звезда белорусского плавания Александра Герасименя за топ-форумами сейчас следит исключительно по телевизору, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Молодая мама поддерживает мужа Евгения Цуркина и всю белорусскую сборную из Минска. Наш корреспондент Юлия Силипицкая встретилась с именитой спортсменкой, поговорила о плавании и о жизни вне его. Юлия Силипицкая:

Сейчас стартовал чемпионат мира на короткой воде. Следишь за турниром? Александра Герасименя:

Конечно. Особенно потому, что там мой Женя.



Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

Юлия Силипицкая:

Не странно, что поехали всего 8 спортсменов, а с ними 8 тренеров? В чем смысл? Александра Герасименя:

На самом деле, это не только тренеры, но и массажист, и психолог. Вообще в хорошей команде это нормально. Что Герасименя сделает со своими волосами и почему видит только соперников справа? «Анастасия Шкурдай – спортсмен действительно очень хороший» Юлия Силипицкая:

Анастасию Шкурдай сравнивают с тобой, как думаешь, она тебя переплюнет? То, что конкуренция появилась, не боязно? Александра Герасименя:

Чтобы конкурировать, надо плавать. Я о Насте как человеке ничего не знаю, но спортсмен она действительно очень хороший. «Прогнозов не люблю давать, я же спортсмен, а мы все суеверные» Юлия Силипицкая:

Прогноз на чемпионат мира? Александра Герасименя:

Я прогнозов не люблю давать, я же спортсмен, а мы все суеверные. Вот сегодня уже есть медаль, а одна медаль – это уже хорошее выступление. Хотелось бы больше. Вот видите: и без меня хорошо выступают.



Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

Александра Герасименя впервые стала мамой. Спортсменка родила дочь Юлия Силипицкая:

Как твой клуб, чем отметился в этом году? Дочь София будет там делать первые шаги? Александра Герасименя:

Клуб очень хорошо. Мы уже перешли на электронную форму записи, и самое главное, что на этой неделе у нас пройдет турнир, на котором ребята будут отбираться на международные соревнования. Самые младшие участники 2013 года рождения. Ну и, конечно, старшие. Для таких, как София, программы нет, но в ближайшем будущем мы хотим открыть группы для младшего садовского возраста.

Юлия Силипицкая:

Говорят об образовании ассоциации водных видов спорта. Твое мнение? Смогла бы возглавить? Александра Герасименя:

Смотря для чего это делать, если будет польза в работе, то конечно, почему бы и нет.



Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

Юлия Силипицкая:

А смогла бы возглавить? Александра Герасименя:

А почему бы и нет. У меня есть опыт, международный колоссальный, которым я могу делиться. О «бронзе» в Рио, конфликте с тренером и декрете. Большое интервью Александры Герасимени «Я уже приступила к тренировкам» Юлия Силипицкая:

Подумываешь готовиться к Токио? Александра Герасименя:

Очень трудный вопрос. Я уже приступила к тренировкам, но скажу: сложно не потому, что давно не тренировалась, а потому, что приходится оставлять Софию, она же грудная. Так что меня очень устраивает пока быть мамой. Юлия Силипицкая:

Кроме роли мамы, где ты себя видишь в плавании? Александра Герасименя:

У меня ведь есть свой клуб, но я еще так далеко не думала. Я наслаждаюсь теперешним статусом. Юлия Силипицкая:

После рождения Софии прежняя Герасименя осталась? Александра Герасименя:

Конечно, я изменилась. Самое главное, что стала спокойной, остепенилась.



Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

«Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею». Александра Герасименя рассказала о послеродовой депрессии «Мы теряем многих талантливых детей, так как в их районе нет бассейнов» Юлия Силипицкая:

Как ты думаешь, что надо кардинально изменить в белорусском плавании, чтобы появились звезды мирового уровня? Александра Герасименя:

Надо, конечно, обратить внимание на регионы, ведь мы теряем многих талантливых детей, так как в их районе нет бассейнов. И конечно, все группы должны быть бесплатными, хотя у нас секции по плаванию все бесплатные. Ну и тренерские кадры надо стимулировать.

«То же самое, что спросить: за что ты любишь маму или папу»: как влюбилась в плавание Александра Герасименя «Три медали сравнимы с тремя детьми. Я готова и на третьего» Юлия Силипицкая:

Хотела бы выступить на домашнем чемпионате Европы или мира? Александра Герасименя:

Да, это здорово, но впереди вторые Европейские игры, посмотрим, как все пройдет. Надеюсь, все будет здорово. Касательно чемпионата мира, то его можно было провести на «Минск-Арене». Да-да. Есть такие сборно-разборные конструкции-чаши, их берут в аренду на время проведения форумов. Было бы здорово!



Источник фото: instagram.com/aleksandraherasimenia