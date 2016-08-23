«То же самое, что спросить: за что ты любишь маму или папу»: как влюбилась в плавание Александра Герасименя

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

За что дети влюбляются в плавание?

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем:

Дети влюбляются даже не в плавание, дети влюбляются в воду.

То есть, это состояние невесомости, ощущение того, что ты летаешь как будто по воде.

Я не могу описать это, потому что это чувство – то же самое, что спросить: за что ты любишь маму или папу. За то, что они есть. За то мы любим свой вид спорта, потому что он даёт нам возможность, во-первых, наслаждаться вот этим моментом скольжения по воде. Особенно, если ты чувствуешь каждой клеточкой своего тела отталкивание, ты чувствуешь сопротивление воды, ты чувствуешь движение вперёд.

И, конечно же, чувство борьбы, которое даёт тебе возможность выиграть.

А я наивно предполагал, что там, если и есть борьба, то это – борьба с собственным характером

Александра Герасименя:

Несомненно. Думаю, каждый спортсмен сталкивался с ситуацией, когда ему приходилось бороться не с кем-то на соседней дорожке, а, конечно же, с самим собой. Ну и тут уже да – проявлять свой собственный характер

О характере Александры Герасимени рассказывают много. Вы бы назвали свой характер, скажем, не подарком?

Александра Герасименя:

Конечно. Я считаю, что, возможно, я не права, но спортсмен, может даже, и бизнесмен, должен обладать таким достаточно сильным характером. Может, это неправильно, может, я как-то неправильно это описала, но иногда для того, чтобы добиться своей цели, нам приходится быть достаточно жёсткими