Армрестлинг. Турнир памяти Виктора Ковалева прошёл в Минске

Новости Беларуси. Кто сильнее? Республиканский турнир по армрестлингу памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Ковалева выявлял обладателей самой твердой руки страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 6-х по счету состязаниях в столице собрались 75 участников, 20 городов Беларуси представлены на турнире, есть даже ребята из России и Туркменистана, которые в данный момент учатся в белорусских вузах.

До международного статуса турнир пока не дотягивает, не хватает призового фонда, но к юбилейному, 10-му старту организаторы надеются это исправить.