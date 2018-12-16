На этапе Кубка мира по биатлону белоруски финишировали пятыми

Новости Беларуси. В эстафете на этапе КМ в Хохфильцене белорусские биатлонистки пришли пятыми.

За Беларусь выступали Динара Алимбекова и Ирина Кривко, хорошо известные своей победой в Пхёнчхане, Анна Сола, которая в 2015 году вместе с Алимбековой взяла золото юниорского чемпионата мира по биатлону, и новичок из России Ирина Кручинкина, уже успевшая завоевать серебро на этапе Кубка IBU.