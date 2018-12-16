На этапе Кубка мира по биатлону белоруски финишировали пятыми
Новости Беларуси. В эстафете на этапе КМ в Хохфильцене белорусские биатлонистки пришли пятыми.
За Беларусь выступали Динара Алимбекова и Ирина Кривко, хорошо известные своей победой в Пхёнчхане, Анна Сола, которая в 2015 году вместе с Алимбековой взяла золото юниорского чемпионата мира по биатлону, и новичок из России Ирина Кручинкина, уже успевшая завоевать серебро на этапе Кубка IBU.
Фото: Белорусская федерация биатлона
Спортсменки финишировали пятыми, отстав от победителей на 1 минуту 13,4 секунды.
Выиграла эстафету сборная Италии, биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 58,7 секунды.
Фото: Белорусская федерация биатлона
На втором месте спортсменки из Швеции (+8,4 секунды), на третьем – из Франции (+11,8 секунды). Четвёртое место заняли россиянки (+47,2 секунды).
Фото: Белорусская федерация биатлона
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