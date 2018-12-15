Фуркад выиграл гонку преследования в Хохфильцене

Новости мира. Продолжается этап кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 декабря в программе значились две гонки преследования. У женщин победа досталась Кайсе Мякярайнен из Финляндии. В тройке призеров также Паулина Фиалкова из Словакии и Доротея Вирер из Италии. Белоруска Ирина Кривко заняла 12-ое место.