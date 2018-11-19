«Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею». Александра Герасименя рассказала о послеродовой депрессии

Александра Герасименя:

Быть мамой нелегко… Я осознанно готовилась к этому событию, много читала, ходила на курсы, настраивалась морально. Как мне казалось, я готова. Но мои иллюзии о прекрасном этапе материнства жестоко разбились о «Скалы» реальности. Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею.

Одной из «Скал» была диета. Никогда в жизни, исключая юношество (и то по дурости), я не сидела на диете. Я ела немного, но что хотела и когда хотела. Сейчас же, сев на жесткую диету и давясь пресными кашами и травяными чаями, мне снились жирный стейк и кофе с шоколадом! За первую неделю я потеряла 5 кг., собственно почти все, что набрала за беременность. Я глотала слюни и тихо завидовала людям в кафешках, кроме зеленого чая мне там взять было нечего…

Второй «Скалой» оказалось отсутствие движения… И в моральном, и в физическом плане. Несколько месяцев нахождения дома, без путешествий, почти всегда одна в четырёх стенах, без привычного общения, без физической нагрузки... Мне хотелось лезть на стенку и завывать!

И, наверное, самой сложной для меня «Скалой» оказался сон. Точнее, полное его отсутствие. Для меня сон всегда был на первом месте, даже дикий голод или жажда не могли поднять меня с кровати. Не выспавшись, я была злая и угрюмая.

Первый месяц я ещё держалась... Успевала убраться дома, покушать приготовить, заняться домашними делами. После стало хуже, малышка стала спать меньше, вставать чаще, плакала по ночам. Я валилась с ног уже в 8 вечера, засыпала на ходу и готова была плюхнуться в кровать и моментально отрубиться, но София думала иначе, поднимая меня каждые 15 мин.

Я не понимала, чего она хочет, постоянно злилась на Софи, она чувствовала, начинала нервничать и спать ещё хуже, затем я злилась на себя из-за того, что злюсь на малышку. Из-за недосыпа и нервов стало пропадать молоко, я нервничала ещё сильнее и молока становилось ещё меньше. Софи стала отказываться от груди…Замкнутый круг... финиш!