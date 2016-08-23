Что Герасименя сделает со своими волосами и почему видит только соперников справа?

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Послушайте, я на Вас смотрю и не могу понять: как вот в эту шапочку для плавания помещается такая копна волос. Что Вы делаете, чтобы там всё это разместить.

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем:

На самом деле, с помощью вот этих рук. За 20 лет тренировок и надевания шапочек мы научились прятать их хорошо.

Никогда не было желания состричь к чёртовой матери?

Александра Герасименя:

Ой, было, поверьте. И очень часто. До сих пор есть такое желание. Но, всё-таки, понимаю, что эстетически это более красиво.

Александра, такой вопрос от меня, как от человека, который тоже любит спорт, но, наверное, как большинство мужчин в нашей стране, да и не только – мы любим игровые виды спорта, где видно соперничество, где можно предусмотреть какую-то стратегию, тактику. За что же можно полюбить плавание? Вид спорта, в котором сложно в рамках 50-метрового, 100-метрового заплыва выработать какую-то стратегию. Потому что Вы, насколько я понимаю, не видите соперников своих во время соревнований?

Александра Герасименя:

На самом деле, у нас очень хорошо развито боковое зрение, поэтому мы можем наблюдать за соперником, даже смотря вперёд

Даже, если на 8-ой дорожке?

Александра Герасименя:

Ну, конечно, на 8-ой дорожке, там особо не увидишь. Но просто у меня есть такая особенность, что я, в основном, вижу то, что происходит справа от меня.

И такой получается казус, что я плыву по 8-ой дорожке – и справа от меня никого нет.

Поэтому тех, кто левее, мне тяжело было увидеть и как-то контролировать процесс. Мне кажется, что именно этот вид программы интересен тем, что непредсказуем. Ты никогда не можешь знать точно, кто выиграет, потому что каждый имеет практически равные шансы.