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Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночном турнире

14 февраля 2022 13:21
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Новости России. Российская фигуристка Камила Валиева допущена к участию в одиночном турнире. Таково решение выездной панели Спортивного арбитражного суда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночном турнире-1

Ведомство не удовлетворило апелляции Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на решение РУСАДА снять отстранение со спортсменки. Так как отмена осталась в силе, фигуристка сможет выйти на лед в турнире одиночниц, который стартует 15 февраля. Но нужно сделать одну оговорку: в решении подчеркивается, что комиссию не просили признавать фигуристку виновной или оправдывать, а также решать судьбу золотой медали командного первенства. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.  

# Зимняя Олимпиада # Камила Валиева # Фотофакт

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