Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночном турнире

Ведомство не удовлетворило апелляции Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на решение РУСАДА снять отстранение со спортсменки. Так как отмена осталась в силе, фигуристка сможет выйти на лед в турнире одиночниц, который стартует 15 февраля. Но нужно сделать одну оговорку: в решении подчеркивается, что комиссию не просили признавать фигуристку виновной или оправдывать, а также решать судьбу золотой медали командного первенства. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.