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Золото! Анна Гуськова приносит первую медаль Беларуси на ОИ-2018

16 февраля 2018 12:14
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16 февраля прошел финал соревнований по фристайлу на Олимпиаде в Пхёнчхане. Разыгран комплект медалей в лыжной акробатике‍ среди женщин.   

Победительницей стала Анна Гуськова, второе и третье место досталось представительницам Китая Джанг Ксин и Фанью Конг. Алла Цупер остановилась в шаге от медали. 

В финале приняли участие две белоруски – Анна Гуськова и Алла Цупер.   

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После первой попытки Анна Гуськова была на первой строчке и уверенно лидировала. Алла Цупер занимала третью строчку. После второй попытки Анна Гуськова занимала четвертую строчку, а Алла Цупер – пятую. 

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# Фотофакт # Алла Цупер # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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