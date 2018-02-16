Золото! Анна Гуськова приносит первую медаль Беларуси на ОИ-2018

16 февраля прошел финал соревнований по фристайлу на Олимпиаде в Пхёнчхане. Разыгран комплект медалей в лыжной акробатике‍ среди женщин.

Победительницей стала Анна Гуськова, второе и третье место досталось представительницам Китая Джанг Ксин и Фанью Конг. Алла Цупер остановилась в шаге от медали.

В финале приняли участие две белоруски – Анна Гуськова и Алла Цупер.

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После первой попытки Анна Гуськова была на первой строчке и уверенно лидировала. Алла Цупер занимала третью строчку. После второй попытки Анна Гуськова занимала четвертую строчку, а Алла Цупер – пятую.

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