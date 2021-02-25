«Борисфен» обыграл «Гродно-93» в ЧБ по баскетболу

Новости Беларуси. Один матч был сыгран в мужском чемпионате Беларуси по баскетболу. Силами мерились лидер – «Гродно-93» – и третья команда турнира – «Борисфен», сообщили в программе «СТВ-Спорт» . И победил вовсе не фаворит.

Впрочем, дебют поединка никакой интриги не нес. Флагман, не сильно напрягаясь, взял стартовый отрезок – 25:18. Видимо, именно эта легкость и сыграла с хозяевами паркета в будущем злую шутку.