«Борисфен» обыграл «Гродно-93» в ЧБ по баскетболу
Новости Беларуси. Один матч был сыгран в мужском чемпионате Беларуси по баскетболу. Силами мерились лидер – «Гродно-93» – и третья команда турнира – «Борисфен», сообщили в программе «СТВ-Спорт» . И победил вовсе не фаворит.
Впрочем, дебют поединка никакой интриги не нес. Флагман, не сильно напрягаясь, взял стартовый отрезок – 25:18. Видимо, именно эта легкость и сыграла с хозяевами паркета в будущем злую шутку.
«Борисфен» незаметно, но целенаправленно сокращал отставание. И как итог – три выигранные четверти с небольшим превосходством – от одного очка до четырех. Только этого оказалось вполне достаточно, чтобы в итоге забрать и весь матч. Финальные цифры – 69 на 68.
Лучшим в составе победителей стал Шарипов, набравший 22 балла. Таким образом, «Гродно-93» упустил возможность оторваться в таблице от идущих вторыми «Цмоков». А «Борисфен», напротив, вплотную приблизился к лидирующей группе.