Матч гандбольной ЛЧ «Мешков-Брест» – «Порту» не состоится. Вратарь португальского клуба введён в кому

Новости Беларуси. Матч гандбольной Лиги чемпионов «Мешков-Брест» – «Порту» не будет сыгран. Португальский клуб решил отказаться от всех оставшихся дуэлей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Матч гандбольной Лиги чемпионов «Мешков-Брест» – «Порту» не будет сыгран. Португальский клуб решил отказаться от всех оставшихся дуэлей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним хронологию. На одной из тренировок перед поединком с чемпионом Беларуси у голкипера пиренейского клуба Альфредо Кинтана случилась остановка сердца. «Порту» уведомляет устроителей турнира и «мешковцев» о невозможности прибыть на матч.
Организаторы переносят дуэль на неопределенный срок, а врачи вводят вратаря в искусственную кому. Теперь же португальский клуб принимает решение о невозможности возобновления участия в Лиге чемпионов. Вопрос о присуждении очков кому-либо из соперников будет обсуждаться позже.
Брестчанам таким образом на групповом этапе главного клубного турнира континента остается провести всего одну дуэль. 4 марта на выезде играем с «Вардаром».