Матч гандбольной ЛЧ «Мешков-Брест» – «Порту» не состоится. Вратарь португальского клуба введён в кому

Новости Беларуси. Матч гандбольной Лиги чемпионов «Мешков-Брест» – «Порту» не будет сыгран. Португальский клуб решил отказаться от всех оставшихся дуэлей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним хронологию. На одной из тренировок перед поединком с чемпионом Беларуси у голкипера пиренейского клуба Альфредо Кинтана случилась остановка сердца. «Порту» уведомляет устроителей турнира и «мешковцев» о невозможности прибыть на матч.

Организаторы переносят дуэль на неопределенный срок, а врачи вводят вратаря в искусственную кому. Теперь же португальский клуб принимает решение о невозможности возобновления участия в Лиге чемпионов. Вопрос о присуждении очков кому-либо из соперников будет обсуждаться позже.