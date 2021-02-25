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Матч гандбольной ЛЧ «Мешков-Брест» – «Порту» не состоится. Вратарь португальского клуба введён в кому

25 февраля 2021 20:26
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Новости Беларуси. Матч гандбольной Лиги чемпионов «Мешков-Брест» – «Порту» не будет сыгран. Португальский клуб решил отказаться от всех оставшихся дуэлей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч гандбольной ЛЧ «Мешков-Брест» – «Порту» не состоится. Вратарь португальского клуба введён в кому -1

Напомним хронологию. На одной из тренировок перед поединком с чемпионом Беларуси у голкипера пиренейского клуба Альфредо Кинтана случилась остановка сердца. «Порту» уведомляет устроителей турнира и «мешковцев» о невозможности прибыть на матч.

Матч гандбольной ЛЧ «Мешков-Брест» – «Порту» не состоится. Вратарь португальского клуба введён в кому -4

Организаторы переносят дуэль на неопределенный срок, а врачи вводят вратаря в искусственную кому. Теперь же португальский клуб принимает решение о невозможности возобновления участия в Лиге чемпионов. Вопрос о присуждении очков кому-либо из соперников будет обсуждаться позже.

Матч гандбольной ЛЧ «Мешков-Брест» – «Порту» не состоится. Вратарь португальского клуба введён в кому -7

Брестчанам таким образом на групповом этапе главного клубного турнира континента остается провести всего одну дуэль. 4 марта на выезде играем с «Вардаром».

# Гандбол # Альфредо Кинтана # Фотофакт

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