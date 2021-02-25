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Пустят ли болельщиков на Олимпиаду в Токио? Решение огласят в марте

25 февраля 2021 15:04
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Новости Японии. Оргкомитет Олимпиады в Токио сообщил, что решение по допуску зрителей на трибуны будет принято в конце марта 2021 года. Об этом 25 февраля заявила глава «Токио-2020» Сэйко Хасимото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пустят ли болельщиков на Олимпиаду в Токио? Решение огласят в марте-1

Она сказала, что общий вердикт по этому вопросу появится в районе дня начала эстафеты олимпийского огня, которая возьмет старт 25 марта. Забег продлится 121 день, факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

# Олимпиада 2020 # Сэйко Хасимото # Фотофакт

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