Пустят ли болельщиков на Олимпиаду в Токио? Решение огласят в марте

Новости Японии. Оргкомитет Олимпиады в Токио сообщил, что решение по допуску зрителей на трибуны будет принято в конце марта 2021 года. Об этом 25 февраля заявила глава «Токио-2020» Сэйко Хасимото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она сказала, что общий вердикт по этому вопросу появится в районе дня начала эстафеты олимпийского огня, которая возьмет старт 25 марта. Забег продлится 121 день, факел планируется пронести через все 47 префектур страны.