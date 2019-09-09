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Дуэт Соболенко – Мертенс выиграл чемпионат США по теннису. 7 кадров победы

09 сентября 2019 18:30
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Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элизе Мертенс выиграли открытый чемпионат США по теннису в парном разряде (турнир проходил в Нью-Йорке на кортах Флашинг Мидоуз), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дуэт Соболенко – Мертенс выиграл чемпионат США по теннису. 7 кадров победы-1

В финале белорусско-бельгийский дуэт в двух сетах взял верх над белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти.

Дуэт Соболенко – Мертенс выиграл чемпионат США по теннису. 7 кадров победы-4

Обе партии завершились с одинаковым счетом – 7:5. Причем во второй Азаренко и Барти имели двойной сет-бол, но упустили свой шанс перевернуть игру.

Дуэт Соболенко – Мертенс выиграл чемпионат США по теннису. 7 кадров победы-7

7:5, 7:5 –победа Соболенко и Мертенс. Всего встреча длилась 1 час 38 минут.

Дуэт Соболенко – Мертенс выиграл чемпионат США по теннису. 7 кадров победы-10

Дуэт Соболенко – Мертенс выиграл чемпионат США по теннису. 7 кадров победы-12

Дуэт Соболенко – Мертенс выиграл чемпионат США по теннису. 7 кадров победы-14

Дуэт Соболенко – Мертенс выиграл чемпионат США по теннису. 7 кадров победы-16

# Теннис # Арина Соболенко # Элизе Мертенс # Фотофакт

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