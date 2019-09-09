Дуэт Соболенко – Мертенс выиграл чемпионат США по теннису. 7 кадров победы

Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элизе Мертенс выиграли открытый чемпионат США по теннису в парном разряде (турнир проходил в Нью-Йорке на кортах Флашинг Мидоуз), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале белорусско-бельгийский дуэт в двух сетах взял верх над белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти.

Обе партии завершились с одинаковым счетом – 7:5. Причем во второй Азаренко и Барти имели двойной сет-бол, но упустили свой шанс перевернуть игру.