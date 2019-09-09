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Недосеков помог сборной Европы опередить команду США в легкоатлетическом матче

09 сентября 2019 20:30
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Новости Беларуси. Весь мир этим вечером прикован к стадиону «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недосеков помог сборной Европы опередить команду США в легкоатлетическом матче-1

Здесь проходит легкоатлетический матч Европа – США. В церемонии открытия принял участие Президент Беларуси. Всего же на грандиозный батл съехалось более трёх сотен атлетов. За спортивными баталиями следит и съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией выходит Алёна Сырова.

Подробнее – в видеоматериале

Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»

# Легкая атлетика # Алена Сырова # Фотофакт

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