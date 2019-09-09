Легкоатлетический матч Европа – США. Кто приедет, как пройдёт и история. Все факты в одном материале

9 сентября на минском стадионе «Динамо» пройдёт легкоатлетический матч Европа – США. Участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу соревнований включены метание молота, копья, диска, бег на разные расстояния, смешанная эстафета, толкание ядра, прыжки в высоту, в длину и многое другое.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный тренер Национальной сборной по легкой атлетике – Юрий Моисевич.

История матчей Европа – США

Как проходят соревнования?

Юрий Моисевич:

Матч идёт два дня. Охватывает 19 видов – не все виды лёгкой атлетики, но, скажем так, две трети видов. Команда по четыре человека от одной страны, по четыре – от другой. И они соревнуются, например, 100 метров забег – 8 дорожек, вот они бегут. Забег прошёл, дальше идёт, например, метание молота, метание диска, прыжки в длину. И получаются динамичные соревнования, насчитывают очки. На каком-то матче решалось в последнем беге на 5.000 метров. И американский атлет упал и не мог уже добежать. Все зрители, тренеры американские уговаривали, чтобы он встал. Он встал, его водило вправо-влево, но он, всё-таки, дошёл, чтобы дать это зачётное очко. В первом матче победила сборная СССР, и в минском матче – тоже сборная СССР.