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Легкоатлетический матч Европа – США. Кто приедет, как пройдёт и история. Все факты в одном материале

09 сентября 2019 13:07
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9 сентября на минском стадионе «Динамо» пройдёт легкоатлетический матч Европа – США. Участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу соревнований включены метание молота, копья, диска, бег на разные расстояния, смешанная эстафета, толкание ядра, прыжки в высоту, в длину и многое другое.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» главный тренер Национальной сборной по легкой атлетике – Юрий Моисевич.

История матчей Европа – США

Как проходят соревнования?

Юрий Моисевич:
Матч идёт два дня. Охватывает 19 видов – не все виды лёгкой атлетики, но, скажем так, две трети видов. Команда по четыре человека от одной страны, по четыре – от другой. И они соревнуются, например, 100 метров забег – 8 дорожек, вот они бегут. Забег прошёл, дальше идёт, например, метание молота, метание диска, прыжки в длину. И получаются динамичные соревнования, насчитывают очки. На каком-то матче решалось в последнем беге на 5.000 метров. И американский атлет упал и не мог уже добежать. Все зрители, тренеры американские уговаривали, чтобы он встал. Он встал, его водило вправо-влево, но он, всё-таки, дошёл, чтобы дать это зачётное очко. В первом матче победила сборная СССР, и в минском матче – тоже сборная СССР.

Легкоатлетический матч Европа – США. Кто приедет, как пройдёт и история. Все факты в одном материале-1

Кто приедет из известных спортсменов?

Ожидание, конечно, праздника. Приедет очень много ветеранов спорта, лёгкой атлетики. Те люди, которые уже фактически давно уже находятся на отдыхе.

Но звонки постоянно, буквально за месяц до этого события: как, а что, а где билеты. Уже не говоря о том, что приедет Ирина Привалова, олимпийская чемпионка, россиянка, просто посмотреть. Наша легендарная бегунья Татьяна Ледовская. Мы им хорошее место на трибуне представим. Из России очень много, из стран ближнего зарубежья. И звонили, и интересовались, и с завистью – почему это происходит у нас?

Какие спортсмены выступят от Беларуси?

Юрий Моисевич:
У нас 14 человек спортсменов. Из них 6 будут выступать в беговой программе, 5 в прыжковой программе и 3 в метаниях. Из беговых видов – чемпионка Европы Эльвира Герман, серебряный призёр чемпионата Европы Максим Недосеков.

Где можно будет посмотреть?

# Легкая атлетика # Юрий Моисевич

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