Вадим Девятовский: На «Динамо» будет настоящий праздник спорта

Новости Беларуси. Матч «Европа – США». Считанные часы остаются до грандиозного баттла, который определит сильнейших среди трех сотен атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За происходящим на олимпийском стадионе «Динамо» будут наблюдать зрители в 60 странах. За подготовкой к стартам наблюдает и наша съемочная группа. Ирина Петыш, СТВ:

Мы так много слышали о легкоатлетическом матче Европа – США, и этот день наконец настал! До официального открытия остается менее двух часов, а первый старт, это будут прыжки с шестом у женщин, запланирован на 19:00. Этот матч – действительно грандиозное событие в истории как мировой легкой атлетики, так и белорусской.

Об уровне соревнований говорит и состав участников. В Минск приехали 304 спортсмена, среди которых много олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Хочется отметить, что представительство нашей сборной в составе команды Европы – одно из самых больших. Больше всего атлетов из Великобритании – 23 человека. По 16 – из Польши и Испании, 14 – из Беларуси. Один из них – наш барьерист Виталий Парахонько. Его старт будет 10 сентября, а 9 сентября он активно тренируется и поддерживает свою команду. Мы смогли пообщаться с атлетом и узнали о его ожиданиях и личных задачах.

Виталий Парахонько, спорстмен команды Европы (Беларусь):

Легкий мандраж, но нет волнения. Это необычный старт. На «Динамо» не было таких великих спортсменов. Вообще матч США – Европа – это просто невероятное событие. Думаю, все поскорее хотят выйти на дорожку.

В приятном волнении за несколько часов до старта и организаторы турнира. Последние приготовления завершены. Мы смогли пообщаться с одним из инициаторов турнира, председателем Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадимом Анатольевичем Девятовским.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Мы столько готовились, ждали этот момент. Мы на финишной прямой, когда присутствует легкое волнение, ожидание настоящего праздника, потому что сегодня элита мировой легкой атлетики в Минске, атлеты самой высокой пробы. Я уверен, что на «Динамо» сегодня будет настоящий праздник спорта, праздник легкой атлетики с участием, что важно, и наших белорусских легкоатлетов.