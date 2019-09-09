Ирина Жук о поддержке на матче Европа – США: «Поражена тем, что здесь происходит»

Новости Беларуси. Легкоатлетическая матчевая встреча стартовала. 9 сентября на стадионе «Динамо» состоялся первый день исторических соревнований – Европа против США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовый день первенства выступали 6 белорусов. Приятно удивил прыгун в высоту Максим Недосеков – он стал победителем, покорив высоту 2 метра 35 см. Тем самым выполнив квалификацию на Олимпийские игры в Токио и обновив личный рекорд.

Метательница копья Татьяна Холодович заняла второе место, ее результат – 64 метра 41 сантиметр. Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной» Партнер Недосекова по команде – Дмитрий Набоков заскочил на четвертую позицию. Открывала программу у белорусов прыгунья с шестом Ирина Жук, она стала лишь пятой.

Не все получилось у нашей команды в беге – в дисциплине 3000 метров с препятствиями Екатерина Корнеенко заняла последнее место, уступив победительнице 13 секунд, а наша бегунья на 800 метров – Юлия Король – показала шестой результат.

Ирина Жук, прыгунья с шестом:

Поражена тем, что здесь происходит. Атмосфера просто неимоверная. Я не ожидала. Я не выступала на Европейских играх и не ожидала, что у нас люди могут настолько болеть и восхищаться легкой атлетикой. Я в полном восторге.

Екатерина Корнеенко, бегунья на 3000 метров с препятствиями:

Сказалась немножко усталость. Вчера приехала со стартов, в последний момент меня заявили на этот старт. Сегодня сделала все, что могла. Но я немножко не восстановилась и этого не достаточно было, чтобы сегодня сфинишировать.