Аделина Сотникова пропустит чемпионат мира по фигурному катанию. Причина?

Новости России. Ровно неделя остается до чемпионата мира по фигурному катанию. 25 марта в Японии лучшие фигуристы планеты сразятся за звание чемпионов. Сборная России может выставить по три пары (спортивные и танцевальные), двух одиночниц и одного одиночника. Среди спортсменов, заявленных на предстоящие соревнования, не оказалось олимпийской чемпионки 17-летней Аделины Сотниковой, хотя сама фигуристка после Олимпиады заявила, что обязательно выступит на мировом первенстве.

Состав сборной России на чемпионат мира в Японии:

Танцы: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных – Никита Кацалапов, Виктория Синицина – Руслан Жиганшин.

Пары: Юлия Антипова – Нодари Маисурадзе, Вера Базарова – Юрий Ларионов, Ксения Столбова – Федор Климов.

Мужчины: Максим Ковтун.

Женщины: Юлия Липницкая, Анна Погорилая.

Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР):

Не будет выступать на предстоящем чемпионате мира наша первая Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании – Аделина Сотникова. Основная подготовка спортсменки была изначально спланирована и нацелена на достижение максимального результата именно на Олимпийских играх. С учетом успешного выполнения поставленной сверхзадачи, что потребовало предельной отдачи сил и эмоций, было решено дать возможность Аделине восстановиться и затем начать подготовку уже к следующему сезону. Представлять Россию в этом виде фигурного катания на чемпионате в Японии будут другая наша олимпийская чемпионка в командных соревнованиях и чемпионка Европы этого года – Юлия Липницкая, а также юная перспективная фигуристка Анна Погорилая, сумевшая в этом сезоне пробиться в финал Гран-при ИСУ, одержав победу над рядом известных титулованных спортсменок.

От участия в мировом первенстве в этом году отказались многие титулованные спортсмены, среди которых и серебряный призер Олимпиады в Сочи кореянка Ёна Ким – главная конкурентка Сотниковой на прошедшей Олимпиаде. В мужском одиночном катании мы не увидим и трёхкратного чемпиона мира, серебряного призёра Олимпиады в Сочи, канадца Патрика Чана.

Напомним, российская фигуристка Аделина Сотникова на сочинской Олимпиаде произвела настоящий фурор. Она стала первой фигуристкой, победившей на Олимпиаде в личных соревнованиях, за всю историю советского и российского спорта! Так уж сложилось: долгожданную победу России принесла спортсменка, от которой «золота» и не ждали. Ей прочили «бронзу», не больше. Смотрите видео. А уже после фееричной победы 17-летняя Аделина призналась, что после Сочи у нее появилось желание побеждать на всех стартах без исключения.