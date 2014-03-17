Удалось ли белорусским кикбоксерам покорить Лас-Вегас?

Новости Беларуси. 17 марта в Таиланде отмечается национальный праздник: День тайского бокса. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталий Гурков, Денис Гончаренок и Павел Турук.

Говорят, что 8 марта вы положили Лас-Вегас на лопатки. Кто за что боролся и кто кому что доказывал?

Виталий Гурков, чемпион мира по муай-тай среди профессионалов версии WBC:

8 марта в Лас-Вегасе проходил турнир «Империя кикбоксинга», отткда такой постер (показывает – ред.). У Дениса Гончаренка был центральный бой, это был реванш, и бой был центральным, потому что прошлый бой был очень ярким. И организаторы решили сделать громкий бой. Павел Турук боксировал за пояс, который вы видите, был претендентом на титул интерконтинентального чемпиона. Турнир проходил по правилам кикбоксинга, были 5-раундовые поединки, я свой поединок выиграл, Павел – как видите, у Дениса был очень зрелищный и н епростой бой, в котором судьями была отдана ничья. Решение судей было справедливым. Выяснить, кто же сильнее, придется, и будет еще третий бой.