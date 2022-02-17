Белоруска Виктория Сафонова заняла 13-е место в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине

В четверг, 17 февраля, в Пекине по-настоящему было жарко в Столичном дворце спорта. В женском одиночном катании фигуристки разыграли долгожданный комплект наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего в произвольную программу отобрались 25 девушек. Беларусь представляла Виктория Сафонова, которая после короткой программы располагалась на 17-й позиции. В четверг у нашей спортсменки были сложности с ребром на лутце и один недокрут.

Также предстоит еще поработать над второй оценкой, но все же в техническом плане Сафонова выглядела достойно. За свой прокат она получила 123 и 37. В итоговом протоколе Виктория завершила соревнование на 13-м месте. Это лучший результат в истории нашей страны.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, которая представляет Олимпийский комитет России. Она безукоризненно исполнила две программы, поразив судей и болельщиков не только музыкальностью и артистизмом, но и сложным контентом. Анна сумела исполнить два четверных прыжка.