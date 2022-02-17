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Белоруска Виктория Сафонова заняла 13-е место в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине

17 февраля 2022 19:33
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В четверг, 17 февраля, в Пекине по-настоящему было жарко в Столичном дворце спорта. В женском одиночном катании фигуристки разыграли долгожданный комплект наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Белоруска Виктория Сафонова заняла 13-е место в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине-1

Всего в произвольную программу отобрались 25 девушек. Беларусь представляла Виктория Сафонова, которая после короткой программы располагалась на 17-й позиции. В четверг у нашей спортсменки были сложности с ребром на лутце и один недокрут.  

Белоруска Виктория Сафонова заняла 13-е место в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине-4

Также предстоит еще поработать над второй оценкой, но все же в техническом плане Сафонова выглядела достойно. За свой прокат она получила 123 и 37. В итоговом протоколе Виктория завершила соревнование на 13-м месте. Это лучший результат в истории нашей страны.  

Белоруска Виктория Сафонова заняла 13-е место в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине-7

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, которая представляет Олимпийский комитет России. Она безукоризненно исполнила две программы, поразив судей и болельщиков не только музыкальностью и артистизмом, но и сложным контентом. Анна сумела исполнить два четверных прыжка.  

Белоруска Виктория Сафонова заняла 13-е место в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине-10

Серебро завоевала еще одна россиянка Александра Трусова. Она установила уникальное достижение – первой в истории прыгнула пять четверных в одной программе. К сожалению, были ошибки, которые не позволили ей взять медаль пробы выше. Сенсационная бронза досталась японке Каори Сакамото. Главная фаворитка Игр – Камила Валиева – не смогла перебороть свалившиеся на нее трудности и провалила программу. Она четвертая.  

Белоруска Виктория Сафонова заняла 13-е место в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине-13

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# Зимняя Олимпиада # Виктория Сафонова # Анна Щербакова # Александра Трусова # Каори Сакамото # Камила Валиева # Фотофакт

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