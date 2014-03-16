Виктор Ан выиграл золото на чемпионате мира по шорт-треку

Новости России. Шестикратный олимпийский чемпион, российский шорт-трекист Виктор Ан завоевал золото на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Монреале (Канада). В финале Виктор был сильнее голландца Шинки Кнегта. Третье место занял представитель Южной Кореи Пак Се Ён.

Напомним, настоящее имя спортсмена Ан Хен Су. Родился он в Сеуле, до декабря 2011 года выступал за сборную Южной Кореи по шорт-треку. Российское гражданство и право выступать за эту страну получил только в январе 2012 года. Тогда же обрел и новое имя. Виктор с латинского – победитель. Ан, не задумываясь, сменил имя. И оно принесло ему удачу.

В марте 2013 Виктор выиграл первую для России награду за всю историю проведения личных чемпионатов мира по шорт-треку. Теперь он самый титулованный спортсмен в истории шорт-трека. «В России гораздо лучше – корейцы мне завидуют», признался Виктор Ан в одном интервью.

Виктор Ан, российский шорт-трекист:

Я ни разу не пожалел о своем решении. Но первые месяцы мне действительно было одиноко. Я не такой человек, который может запросто влиться в любую компанию. Мне трудно раскрыться. Но поддержка федерации, в том числе и в плане моего восстановления после травмы, помогла преодолеть эти трудности. Корейцы мне завидуют! Они наблюдают за нашей сборной, видят, сколько у нас персонала, как о нас заботятся. Так что у них возникает чувство зависти.

К слову, Виктор Ан входит в пятерку самых обсуждаемых персон Олимпиады, прошедшей недавно в Сочи.

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