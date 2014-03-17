В финале турнира «Золотая шайба» победу одержала команда и Горецкого района Могилёвской области

Новости Беларуси. «Золотая шайба» назвала победителей среди младших игроков. В Орше в минувшие выходные завершился финал 18 Республиканского детско-юношеского хоккейного турнира на призы Президента Беларуси. Город принимал соревнования впервые.

Призы, медали, грамоты и кубки разыграли 8 лучших дружин. За первое место боролись юные спортсмены из Минска и Горецкого района Могилёвской области. Волевую победу одержала команда «Мираж», обыграв со счётом 6:4 столичный «Беркут». На третью ступень пьедестала поднялась дружина из Гродно.

Ледовые баталии в старшей возрастной группе пройдут на этой неделе в Горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.