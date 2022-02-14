15 февраля на Олимпиаде разыграют 9 комплектов медалей. Белорусы заявлены в 4-х видах программы

15 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны девять комплектов медалей. Белорусы заявлены в четырех видах программы, сообщили в программе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
15 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны девять комплектов медалей. Белорусы заявлены в четырех видах программы, сообщили в программе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Биатлон, мужская эстафета. Старт был перенесен – соревноваться стреляющие лыжники начнут в 9:30. От нас побегут Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский. У дружины 5-й номер на бипе. Конкурентов много – аж 20 квартетов.
В фигурном катании начнется турнир одиночниц. Переживать будем за Викторию Сафонову. Ей вполне по силам пробиться в произвольный танец.
Анна Нифонтова, Екатерина Слоева, Евгения Воробьева и Марина Зуева выступят в командной гонке преследования у конькобежек.
И, конечно, медальный для нас фристайл. На повестке дня – квалификация у мужчин.
Читайте также:
Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине
Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине
Олег Рыженков о выступлении белорусских биатлонисток на ОИ в Пекине: «Не удовлетворяет этот результат ни нас, ни спортсменов»