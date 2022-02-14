Прямой эфир

15 февраля на Олимпиаде разыграют 9 комплектов медалей. Белорусы заявлены в 4-х видах программы

14 февраля 2022 20:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

15 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны девять комплектов медалей. Белорусы заявлены в четырех видах программы, сообщили в программе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

15 февраля на Олимпиаде разыграют 9 комплектов медалей. Белорусы заявлены в 4-х видах программы-1

Биатлон, мужская эстафета. Старт был перенесен – соревноваться стреляющие лыжники начнут в 9:30. От нас побегут Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский. У дружины 5-й номер на бипе. Конкурентов много – аж 20 квартетов.  

15 февраля на Олимпиаде разыграют 9 комплектов медалей. Белорусы заявлены в 4-х видах программы-4

В фигурном катании начнется турнир одиночниц. Переживать будем за Викторию Сафонову. Ей вполне по силам пробиться в произвольный танец.  

15 февраля на Олимпиаде разыграют 9 комплектов медалей. Белорусы заявлены в 4-х видах программы-7

Анна Нифонтова, Екатерина Слоева, Евгения Воробьева и Марина Зуева выступят в командной гонке преследования у конькобежек.  

15 февраля на Олимпиаде разыграют 9 комплектов медалей. Белорусы заявлены в 4-х видах программы-10

И, конечно, медальный для нас фристайл. На повестке дня – квалификация у мужчин.  

Читайте также:

Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине

Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине

Олег Рыженков о выступлении белорусских биатлонисток на ОИ в Пекине: «Не удовлетворяет этот результат ни нас, ни спортсменов»

# Зимняя Олимпиада # Никита Лобастов # Дмитрий Лазовский # Максим Воробей # Антон Смольский # Виктория Сафонова # Анна Нифонтова # Екатерина Слоева # Евгения Воробьева # Марина Зуева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«По этому пути где-то в будущем мы можем и пойти». Смогут ли в СНГ создать свою Олимпиаду?
14 февраля 2022 19:37

«По этому пути где-то в будущем мы можем и пойти». Смогут ли в СНГ создать свою Олимпиаду?

Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине
14 февраля 2022 19:29

Лидируют норвежцы, Беларусь на 22-й строчке. Подводим итоги соревновательного дня на ОИ в Пекине

Анна Гуськова сделала свой «Олимпийский выбор». Куда отправится финансовая поддержка?
14 февраля 2022 18:52

Анна Гуськова сделала свой «Олимпийский выбор». Куда отправится финансовая поддержка?