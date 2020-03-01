10 боев, чемпионы Европы и мира, три дебюта белорусов. Рассказываем, как прошёл турнир MGC в Минске

Новости Беларуси. Эти выходные выдались насыщенными для любителей смешанных единоборств. 29 февраля прошел турнир MGC, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В программе вечера было 10 поединков по правилам кикбоксинга, ММА и бокса.

Кристина Момот, СТВ:

Виталик, тут уж ты точно мастер, какой из боев тебе был больше всего интересен? Виталий Гурков, СТВ:

Выделил две схватки: Жора Акопян и Рафал Дудек, а также Павел Шелест и Евгений Мягков. Впрочем, обо всех боях подробнее расскажет Евгений Поболовец. Гладиаторы в зале и на ринге. MGC ведь дословно – смешанные бои гладиаторов. И если в первом случае это художественное преувеличение, картинка для нас, телевизионщиков и зрителей, то на ринге временами было жарко так же, как и летом в Риме.

Сами по себе бои под вывеской MGC для Минска не новы – уже проводились такие турниры. Отличие этого – возрожденный из 90-х формат Pride: когда на одном ринге представители разных видов единоборств, например, боец-вольник и боксер, когда победа достигается только за счет техники. MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске

Михаил Лисовский, промоутер турниров MGC:

У нас самые честные бои, честные судьи, без всяких постановок. Не будет предпочтения ни белорусским бойцам, ни бойцам из нашего клуба, которые тренируются. То есть все будет честно и объективно. В последнее время в мире профессионального спорта с этим большие проблемы.

10 боев, чемпионы Европы и мира, три дебюта белорусов в профессиональном спорте. К слову, все три удались – соперник был повержен задолго до завершения поединка. Причем братья Долголевцы как под копирку – в первом раунде одним ударом. Здесь это называют технической победой. «Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои

Евгений Долголевец, боец:

По первым секундам нас всегда учат тактически подходить правильно к бою. То есть посмотреть, где у него сильные, где слабые стороны. Сразу акцент сделал на голову. Когда он поднял ручки, в конце ударил по печени, и он сел на колено.

Михаил Долголевец, боец:

Любой соперник всегда опасен, настраиваться нужно максимально. И обязательно заряжаться. Тогда удар придет. Он сам приходит, это инстинктивно. Самое главное, чтобы о нем не думать, а просто бить. Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»

Белорусу Марселю Сычеву пришлось чуть тяжелее: на старте поединка соперник явно владел инициативой. Но сумасшедшая поддержка минского зрителя стала той самой порцией драйва. Блестящий удар и заслуженная победа. Здесь сражаются лучшие бойцы из семи стран. Как проходит турнир MGC в Минске

Марсель Сычёв, боец:

Моя задача была максимально быстро его сбить. Собственно, все наставления моего тренера прошли, я выполнил программу и одержал победу. Украшением вечера, безусловно, стал поединок двух девушек. Здесь уже зритель мог насладиться всеми тремя раундами и тактической борьбой. Когда на первом месте не столько техника, сколько выносливость и сила духа. Как бы банально это не звучало. Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC

Александра Ситникова, боец:

Мне кажется, я выиграла и первый раунд, потому что по попаданиям я была точнее. Я рада, что бой прошел в моем режиме. Я все видела. Главное событие турнира – бой между чемпионом Европы и чемпионом мира – тоже выдался затяжным. Также потребовалось три раунда. А возможно, не самый броский для зрителя по эффектности поединок объяснялся травмой белоруса Максима Сподаренко. Еще две недели тому только сняли гипс после перелома со смещением лучевой кости, пришлось отрабатывать ногами.

Максим Сподаренко, боец:

Было сложно, потому что рука до сих пор болела. Я в парах толком не стоял, потому что вообще не мог. Поэтому от этого еще больше приятно. Само чувство, что я тут боксировал, с таким переломом… Чудо вообще, что я одержал победу.

Все участники этого зрелища не скрывали эмоций. Даже не столько от побед, сколько от самого факта проведения турнира такого уровня. Для Беларуси это пока не норма, но новый промоутер обещает эффектное продолжение. Но даже такой первый шажочек оказался серьезным рывком: прямую трансляцию поединков смотрели более 2 миллионов зрителей во всем мире. А еще раз окунуться в атмосферу гладиаторских боев поможет и наш канал. Мы все снимали на 8 камер, разумеется, в формате HD, с суперзамедленными повторами, все – как ценят любители смешанных единоборств.