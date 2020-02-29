«Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои

Новости Беларуси. Адреналин, упорство и сила. Минск принимает турнир MGC. Это международные соревнования по единоборствам, которые собрали атлетов из семи стран. В программе – поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам. С подробностями из Falcon Arena наш корреспондент Евгений Поболовец.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Сейчас идут последние приготовления к турниру. Внимание поклонников смешанных единоборств всего мира приковано к Минску. Итак, что же такое MGC? В дословном переводе это смешанные бои гладиаторов. Как у настоящих гладиаторов, здесь сразу несколько разных видов единоборств: от классических бокса и кикбоксинга до боев без правил и боев Pride, это когда в ринге между собой борются, например, самбист и боксер. MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске С главным промоутером этого турнира, с Михаилом Лисовским, мы пообщались в прямом эфире. Михаил, чем сегодня планируете удивлять не только белорусского, но и мирового зрителя?

Михаил Лисовский, промоутер компании MGC:

Планируем удивлять хорошими боями и боями разными, боями в разных стилях, боями различных спортсменов. Но в первую очередь, конечно, надеемся на победу белорусских спортсменов. Спортсмены очень именитые. Это члены национальной команды олимпийской сборной по боксу, которые сейчас добывают лицензии на Олимпиаду в Токио, но имеют свой профессиональный дебют как профессиональные боксеры сегодня – Михаил и Евгений Долголевец, также мастер спорта международного класса, чемпион мира среди молодежи в тяжелом весе по греко-римской борьбе. Третий профиль – классический кикбоксинг, где у нас сойдутся в главной схватке вечера чемпион Европы по кикбоксингу Максим Сподаренко из Беларуси, из нашего клуба, и представитель Азербайджана, чемпион мира по этой же версии прошлого года. «Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC Самая интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride, где спортсмены различных видов единоборств со званиями не меньше чем мастер спорта международного класса будут пытаться доказать, что именно их вид спорта в условиях вольной схватки является самым доминирующим и самым превалирующим.