Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»

Новости Беларуси. Такие турниры, как MGC, вызывают повышенный интерес у публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 февраля в Falcon Arena практически аншлаг.
MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске
Среди известных гостей и известный российский и американский актер Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным единоборствам.
Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным боевым искусствам:
Именно такие турниры проводить очень важно, потому что здесь есть уровень, есть возможность роста. У двух юношей есть шанс, если они будут так же расти, выйти на международную арену. Они в последних двух боях. Им как раз сейчас надо набирать видеоролик о себе, видеоролик о своих победах.
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Подробности турнира MGC в Минске – в видеоматериале.