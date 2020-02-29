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Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»

29 февраля 2020 17:31
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Новости Беларуси. Такие турниры, как MGC, вызывают повышенный интерес у публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 февраля в Falcon Arena практически аншлаг.

MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске

Среди известных гостей и известный российский и американский актер Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным единоборствам.

Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»-1

Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»-3

Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным боевым искусствам:
Именно такие турниры проводить очень важно, потому что здесь есть уровень, есть возможность роста. У двух юношей есть шанс, если они будут так же расти, выйти на международную арену. Они в последних двух боях. Им как раз сейчас надо набирать видеоролик о себе, видеоролик о своих победах.

«Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои

Подробности турнира MGC в Минске – в видеоматериале.

Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»-6

# Борьба # Евгений Поболовец # Олег Тактаров # Фотофакт

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