Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»

Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным боевым искусствам:

Именно такие турниры проводить очень важно, потому что здесь есть уровень, есть возможность роста. У двух юношей есть шанс, если они будут так же расти, выйти на международную арену. Они в последних двух боях. Им как раз сейчас надо набирать видеоролик о себе, видеоролик о своих победах.

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